Edzőjét és sportigazgatóját is kirúgta a Nyíregyháza NB I-es futballcsapata
Szerdán drasztikus lépésekre szánta el magát a labdarúgó NB I-ben nagyon gyengén szereplő Nyíregyháza vezetése. Előbb arról érkezett hír, hogy megváltak Fekete Tivadar sportigazgatótól. Nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy már nem Bódog Tamás a csapat vezetőedzője.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en