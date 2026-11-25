Egy héttel azután, hogy helytelenül az ügynökök közé sorolták, november 12-én a NAV nyomozói és az ügyészség munkatársai kivonultak a hozzá kötődő lakiteleki Népfőiskola Alapítványhoz. Az eljárás során a hatóságok iratokat és számlákat foglaltak le a helyszínen, Lezsák Anna akkori közlése szerint. A fideszes képviselőasszony egyúttal politikai megtorlásnak nevezte az egész intézkedést, amiért édesapja kiállt az ügynökadatbázisban tévesen feltüntetett megfigyeltek mellett.

Az ügynökbotrányt követően aláírásgyűjtés indítottak Lezsák Sándor mellett, amelynek aláírói az egykori MDF-alapítót ért támadások és megbélyegzés ellen tiltakoznak, amelyhez a mai napig lehet csatlakozni. Eddig több mint kétszázan írták alá, köztük Böjte Csaba, Reviczky Gábor és Szörényi Levente.