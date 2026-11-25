Feijóo a nemzeti politikába lépett, magával hozva szoros és megbízható galíciai kíséretét Madridba – mondta a tisztviselő –, az otthoni „erőszakos” és olykor „kemény” retorikájáról egy lágyabb megközelítésre váltva.

Jó tárgyalópartner, és érti, hogyan működik az ország

– mondta Germán Castrillón, a galíciai Néppárt tisztviselője, elutasítva a kritikákat, miszerint Feijóónak nehézségei lehetnek a regionális vezetésből az országos vezetésbe való átmenettel.

Feijóonak gyengeségére is van válasza

Ha Feijóo hivatalba kerül, Pedro Sánchez helyét kell betöltenie a nemzetközi porondon. Feijóo nem beszél angolul, amit ő maga is elismert, miniszterelnökként pedig elvárják tőle, hogy az EU egyik legnagyobb gazdaságát képviselje az európai vezetők csúcstalálkozóin, ahol a nyelvtudás és a személyes kapcsolatok sokat számítanak – írja a Rapporteur. A Politico ugyanakkor rámutat, hogy Feijóo egy podcasternek nyilatkozva úgy fogalmazott:

Egyetértek azzal, hogy egy spanyol miniszterelnöknek beszélnie kellene angolul. Bevallom, hogy nem tettem semmiféle erőfeszítést e téren. Őszintén szólva, jobban érdekelnek az országom problémái, mint egy nyelv ismerete.

Az is kérdés, hogy kik veszik majd körül. Sánchez tanácsadókból és miniszterekből álló hálózatot épített ki, akik mélyreható ismeretekkel rendelkeznek az EU-ról és a brüsszeli buborékról. José Manuel Albares külügyminiszter tapasztalt diplomáciai szereplő volt, míg Luis Planas és Nadia Calvino jelentős európai szakértelemmel rendelkezett. Feijóo legfőbb nemzetközi tanácsadója Ildefonso Castro, karrierdiplomata, aki Rajoy volt miniszterelnököt külügyi tanácsokkal látta el.