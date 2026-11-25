A szervezet azt várja, hogy a költségvetési okokból megszüntetett munkaköröket különítsék el a szakmai felelősségre hivatkozó elbocsátásoktól. Utóbbiaknál pontosan meg kell nevezni a kifogásolt közlést vagy szerkesztői döntést, bizonyítani kell az érintett felelősségét, és lehetőséget kell adni neki a válaszadásra. Ugyanazt a mércét kell alkalmazni mindenkinél, függetlenül attól, melyik vezetés alatt dolgozott, vagy milyen politikai nézeteket tulajdonítanak neki.

Kísért a múlt

A szakmai számonkérést hirdető Kert Attila maga is irányította már a köztelevízió hírszolgáltatását: 2006 és 2009 között a Magyar Televízió hírigazgatója volt.

A Gönczöl-bizottság felkérésére készült médiaelemzés szerint 2006. október 23-án az M1 csak este háromnegyed tizenegy körül említette konkrétan a gumilövedékek használatát, és akkor is találgatásként kezelte, miközben a HírTV és az RTL Klub már korábban beszámolt róla. A tanulmány a sérültekről készült felvételek csekély jelenlétét is rögzítette, az M1 általános megközelítését ugyanakkor visszafogottnak, kiegyensúlyozottságra törekvőnek írta le.

A korábbi szerkesztői döntések megítélése tehát aligha intézhető el egyetlen címkével. Annál fontosabb lenne tudni, milyen konkrét mérce alapján döntenének most a közmédia munkatársainak sorsáról.