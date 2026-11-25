A Mi Hazánk képviselői megszavazták a lex Kubatovot, utólag magyarázkodnak
Hibának nevezte Apáti István, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, hogy frakciótársai megszavazták a lex Kubatov néven elhíresült törvényjavaslatot. A politikus szerint Baka András köztársasági elnök még visszaküldheti a jogszabályt az Országgyűlésnek. Ebben az esetben csak olyan javaslatot támogatnának, ami kizárólag a hivatalban lévő politikusokat tiltja el attól, hogy sportegyesületeket vezessenek.
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