Milovanov a balti államokat, Lengyelországot és Dél-Európát nevezte meg olyan területekként, amelyek szembesülhetnek a nyugati segítségnyújtás megvonásának következményeivel. „Oroszország azonnal erőforrásokat fog átirányítani a tágabb európai térségben folytatott műveletekre” – figyelmeztetett.

Az ukrán szakértő Ukrajna támogatásának visszatartása felgyorsítaná a további aggressziót

Elutasította azt az érvet is, miszerint a pénzügyi segítségnyújtás visszatartása felgyorsíthatja a háború végének elérését azáltal, hogy Kijevet nagyobb engedményekre kényszeríti a tárgyalóasztalnál, hivatkozva Oroszország korábbi, Ukrajnával kötött megállapodásainak megsértésére.

Szerinte Ukrajna kompromisszumra kényszerítése egyszerűen felgyorsítja Európa problémáit. „Felgyorsítja a további agressziót” – mondta.

Milovanov szkepticizmusát fejezte ki az Egyesült Államok közvetítésével megújult diplomáciai folyamattal kapcsolatban is. Mint mondta, Moszkva még nem mutatott valódi hajlandóságot a háború befejezésére.

A Kreml biztosítékaira való hagyatkozás helyett Ukrajna partnereinek olyan feltételeket kellene teremteniük, amelyek mellett Oroszországnak nem lesz más választása, mint érdemi tárgyalásokat folytatni – mondta.