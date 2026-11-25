Merz számára kincsesbánya a háború: az évszázad üzlete lehet az ukrajnai újjáépítés
A háború kezdete óta egyetlen német cég se hagyta el Ukrajnát, büszkélkedett Friedrich Merz a német-ukrán üzleti fórumon. A német társaságok számára a háború hatalmas lehetőséget is jelent, bár a kockázat is hatalmas.
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