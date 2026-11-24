James Bunnell a 2009-ben kiadott Hunting Marfa Lights című művében 34 olyan esetet sorol fel 1945 és 2008 között, amikor Marfa-fényeket észleltek.

Többen próbálták már megfejteni a marfa-fények eredetét Fotó: Edward A. Ornelas / San Antonio Express-News

A jelenség pontosabb tanulmányozására 2003-tól kezdődően megfigyelőállomásokat helyeztek ki a térségben.

James Bunnell évente átlagosan 9,5 fényjelenséget azonosított,”5,25 éjszakára elosztva”, ám úgy véli, hogy a megfigyelőállomások a Mitchell Flat területén megjelenő Marfa-fényeknek legfeljebb csak a felét észlelik.

Vannak, akik szerint csak délibáb-jelenségről lehet szó

A fények eredetére számos összeesküvés-elmélet-szerű tudománytalan magyarázat született; egyesek szerint a rejtélyes fénygömbök ufók, így a Marfa-fények hátterében az idegenek állhatnak, míg mások, az apacsokhoz hasonlóan szellemeknek vélik a rejtélyes fényjelenségeket.

A tudománytalan magyarázatok között természetesen az idegenek igen előkelő helyen állnak Fotó: Live Science

A Marfa-fények eredetét azonban a tudomány képviselői is igyekeznek megfejteni.

Brian Dunning rámutat, hogy a fények megfigyelésére kijelölt „View Park” – egy út menti pihenőhely az U.S. Route 90 számú út déli oldalán, Marfától mintegy 14 km-re keletre –, a Marfa Army Airfield (Marfai Katonai Repülőtér) területén található; ezen a helyen 1942 és 1947 között többezer fős személyzet állomásozott, akik amerikai és szövetséges pilóták kiképzését végezték.

Ezt a hatalmas területet a második világháború után hosszú éveken át regionális repülőtérként is használták, ahová naponta érkeztek menetrend szerinti járatok.

A fények leggyakoribb felbukkanási helyszínein megfigyelőállásokat építettek ki az elmúlt években Fotó: Visit MARFA

Mivel a Marfa AAF-et és a hozzá tartozó külső repülőtereket folyamatosan őrszemek ellenőrzik, a szkeptikus Brian Dunning valószínűtlennek tartja, hogy bármilyen szokatlan jelenség észrevétlen maradjon, vagy ne kerüljön megemlítésre az őrszemélyzet részéről.

Dunning szerint éppen ezért a Marfa-fények eredetének az a legvalószínűbb magyarázata, hogy a fények egyfajta délibáb-jelenségek, amiket a hideg és meleg légrétegek közötti éles hőmérséklet-különbségek miatti fénytörést, refrakciót idéz elő.

Texas sivatagi vidékein nagy a napi hőingadozás és emiatt gyakori a délibáb is Fotó: Texas Highways

Marfa 1429 méter tengerszint feletti magasságban fekszik sivatagi környezetben, és meglehetősen gyakori, hogy a napi legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet között 22–28 °C a különbség.