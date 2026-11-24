Arról szintén hallgatott Vitézy, hogy 2024-ben az állami résztulajdonú Ganz–MaVag Europe ajánlatot tett a spanyol vonatgyártó megvásárlására.

Az együttműködés bővíthette volna a hazai vasútijármű-gyártást, és a Talgo szaktudására építve a magyarországi szakemberképzést is erősíthette volna.

A magyar konzorciumnak akkor kellett visszavonnia az ajánlatát, amikor a felvásárlást megvétózta a spanyol kormány nemzetbiztonsági és stratégiai érdekekre valamint orosz üzleti kapcsolatokra hivatkozva, azt követően, hogy Madrid előzetesen tájékoztatta Brüsszelt a beruházásról.