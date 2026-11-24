Afrika partjainál sincsenek biztonságban az orosz hajók, Kijev fenntartja a jogot a támadásra
Aggodalmát fejezte ki Olaszország azt követően, hogy két nappal korábban ukrán dróncsapás ért két orosz hajót is Líbia partjainál. Az akciókat part közelében hajtották végre, Kijev büszkén vállalta magára a támadásokat, Róma viszont attól tart, hogy a nagyon törékeny líbiai helyzetre destabilizáló hatással lesz az orosz-ukrán háború kiterjesztése.
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