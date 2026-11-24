Ligeti, a Transparency jogi vezetőjeként mások közérdekű adatok nyilvánosságáért, a korrupciós ügyek feltárásáért és a közpénzek átláthatóságáért dolgozott. 2026 augusztusában már az újonnan létrehozott, jelentős állami jogosítványokkal felruházott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöki posztjára pályázott, amelyre végül – nem teljesen tisztázott okokból – Unger Anna Rózát választotta meg az Országgyűlés augusztus 28-án. Ligeti tiszás közjogi szerepvállalása azonban nem ért ezzel véget: 2026. szeptember 10-én Magyar Péter „kárpótlásként” bejelentette, hogy a TISZA Párt Ligeti Miklóst szintén jelöli az Alkotmánybíróság tagjának, majd 2026. szeptember 15-én, 137 igen és 6 nem szavazattal alkotmánybíróvá választotta az Országgyűlés.

Ligeti megválasztását követően két héttel, szeptember 30-án a Transparency már a TISZA-frakció szerződéses partnereként szerepel az általunk megszerzett adatszolgáltatásban.

A Tisza korábban is támaszkodott már az NGO szervezet szakértelmére, amikor 2026. szeptember 9-én Csőszi Attila, az MNB-ügyeket vizsgáló parlamenti bizottság TISZA-párti elnöke bejelentette, hogy a kormánypárti képviselők a Transparencyt javasolják a vizsgálóbizottság közös szakértőjének. A bizottság szeptember 10-én nem támogatta a szervezet közös szakértőként történő felkérését. A TISZA képviselői ennek ellenére jelezték, hogy saját szakértőként kívánják igénybe venni a szervezetet.