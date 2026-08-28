Ezzel húzhatta ki a gyufát Ligeti Miklós Magyar Péternél, mielőtt elnököt választottak az NVVH élére

Unger Anna már megválasztása előtt enyhíteni próbálta a tiszás nyomást

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom – írta Facebook-posztjában a szervezet elnökének frissen jelölt Unger Anna. Hozzátette: „Ehhez minden támogatásra, szakértelemre, és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van. Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre”. Mint írta, mindenekelőtt Ligeti Miklóst várja a „fedélzetre”, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára.

Unger bejegyzéséhez Ligeti is hozzászólt, mint írta: „A korrupció elleni küzdelem mindannyiunk közös felelőssége. Nagyon fontosnak tartom, hogy a most létrejövő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét megválasszák és megkezdődhessen a Hivatal szervezése.”

Az NVVH elnöki tisztségéért folyó verseny komoly belső vitákat és feszültségeket váltott ki a Tisza Párton belül. Melléthei-Barna Márton, a kormánypárt országgyűlési képviselője egyedüliként nem támogatta Unger Anna jelölését a parlamenti bizottság szavazásán. A politikus szakmai meggyőződésből Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját tartotta alkalmasabbnak a posztra. A nyilvános kommunikáció alapján Unger Anna mostani, közvetlenül a megválasztása előtt közzétett bejegyzése nem csupán együttműködési ajánlatként, hanem a Tiszán belül kialakult feszültségek csillapítására tett gesztusnak is tűnik.