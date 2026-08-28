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Ezzel húzhatta ki a gyufát Ligeti Miklós Magyar Péternél, mielőtt elnököt választottak az NVVH élére

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Bár a tiszás többség Ligeti Miklóst tartotta az NVVH legfelkészültebb elnökjelöltjének, a bizottság végül Unger Annát jelölte a tisztségre. A döntésben szerepet játszhatott, hogy a Transparency International Magyarország korábban hatósági vizsgálatot kezdeményezett a Magyar Péter által aláírt diákhiteles szerződések miatt. A vizsgálatot Magyar Péter politikai karrierjét elindító 2024. február 11-én Partizánnak adott interjúját követően pár nappal jelentették be. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójáért folyó versengés komoly belső vitákat váltott ki a Tisza Pártban. Unger Anna a megválasztása előtt nyilvános együttműködési ajánlattal igyekezett enyhíteni a kialakult feszültséget.

Magyar Nemzet
2026. 08. 28. 13:35
Forrás: Facebook
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Unger Anna már megválasztása előtt enyhíteni próbálta a tiszás nyomást 

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom – írta Facebook-posztjában a szervezet elnökének frissen jelölt Unger Anna. Hozzátette: „Ehhez minden támogatásra, szakértelemre, és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van. Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre”. Mint írta, mindenekelőtt Ligeti Miklóst várja a „fedélzetre”, aki szintén pályázott a hivatal elnöki posztjára.

Unger bejegyzéséhez Ligeti is hozzászólt, mint írta: „A korrupció elleni küzdelem mindannyiunk közös felelőssége. Nagyon fontosnak tartom, hogy a most létrejövő Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét megválasszák és megkezdődhessen a Hivatal szervezése.”

Az NVVH elnöki tisztségéért folyó verseny komoly belső vitákat és feszültségeket váltott ki a Tisza Párton belül. Melléthei-Barna Márton, a kormánypárt országgyűlési képviselője egyedüliként nem támogatta Unger Anna jelölését a parlamenti bizottság szavazásán. A politikus szakmai meggyőződésből Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját tartotta alkalmasabbnak a posztra. A nyilvános kommunikáció alapján Unger Anna mostani, közvetlenül a megválasztása előtt közzétett bejegyzése nem csupán együttműködési ajánlatként, hanem a Tiszán belül kialakult feszültségek csillapítására tett gesztusnak is tűnik. 

 

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