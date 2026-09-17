Már csak bő egy hónapja van hátra Budapestnek

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A fővárosi önkormányzat 118 milliárd forint iparűzési adót szedett be eddig, és visszafizette valamennyi folyószámlahitelét – közölte Kiss Ambrus főigazgató egy városházi háttérbeszélgetésen. A főváros ugyanakkor kötelezettségvállalási, fejlesztési és létszámstopot is bevezetett, és a főigazgató szerint októbert követően már kormányzati megállapodásra lesz szükség a működés fenntartásához.

Gábor Márton
2026. 09. 17. 15:17
Fotó: Havran Zoltán
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Múzeumi kiállítások költözhetnek a föld alá?

A fővárosi aluljárók kapcsán Kiss Ambrus kiemelte, az elmúlt években elkezdtek egy olyan programot, amelynek célja a pavilonok kihasználtságának növelése. Ennek részeként a szóban forgó üzlethelyiségeket kulturális intézményeknek adják ki, amelyekben a múzeumok időszakos vagy állandó kiállításait tudják népszerűsíteni. Ezúttal a Flórián és a Blaha Lujza tér alatti aluljárók pavilonjainak kiadásáról dönt majd a Fővárosi Közgyűlés. 

A Kegyelmi Botrány feltárásával foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság megkeresésével kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, a bizottság számára a mai napon valamivel több mint 700 oldalnyi iratanyagot adtak át. 

A főpolgármester-helyettes esetleges megválasztásával kapcsolatban Kiss Ambrus nem szolgált semmilyen információval, ugyanakkor azt elárulta, zajlanak tárgyalások a főpolgármesteri hivatal és az egyes frakciók között az ügyben.  

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester, és Kiss Ambrus,  a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (Fotó: Havran Zoltán)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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