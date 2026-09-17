Már csak bő egy hónapja van hátra Budapestnek

Múzeumi kiállítások költözhetnek a föld alá?

A fővárosi aluljárók kapcsán Kiss Ambrus kiemelte, az elmúlt években elkezdtek egy olyan programot, amelynek célja a pavilonok kihasználtságának növelése. Ennek részeként a szóban forgó üzlethelyiségeket kulturális intézményeknek adják ki, amelyekben a múzeumok időszakos vagy állandó kiállításait tudják népszerűsíteni. Ezúttal a Flórián és a Blaha Lujza tér alatti aluljárók pavilonjainak kiadásáról dönt majd a Fővárosi Közgyűlés.

A Kegyelmi Botrány feltárásával foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság megkeresésével kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, a bizottság számára a mai napon valamivel több mint 700 oldalnyi iratanyagot adtak át.

A főpolgármester-helyettes esetleges megválasztásával kapcsolatban Kiss Ambrus nem szolgált semmilyen információval, ugyanakkor azt elárulta, zajlanak tárgyalások a főpolgármesteri hivatal és az egyes frakciók között az ügyben.