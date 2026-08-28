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Újabb személyügyi döntéssel vetették el a sulykot Magyar Péterék

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Kiábrándult kommentelők tömkelege lepte el Magyar Péter Facebook-oldalát, miután kiderült, hogy Unger Annát jelölik az NVVH élére. A Tisza szimpatizánsai jellemzően azt kifogásolták, hogy miért nem Ligeti Miklós lesz az újonnan létrejövő szervezet elnöke. Érdekesség, hogy a jelölésről döntő parlamenti szakbizottság tiszás tagjai közül Melléthei-Barna Márton nemmel szavazott arra, hogy Unger kerüljön a szervezet élére. Eközben a miniszterelnök látványosan hallgat a témában, az NVVH helyett a hőséghelyzet kormányzati kezelésével volt elfoglalva a parlamentben.

Máté Patrik
2026. 08. 28. 5:10
Fotó: Polyák Attila
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Egy tiszás leszavazta Ungert

Jelenlegi és volt politikusok közül is voltak, akik nem értenek egyet azzal, hogy Ungert jelölik az NVVH elnökének. Hadházy Ákos állatorvossá visszavonult politikus aggasztónak nevezte, hogy Unger a bizottság előtti bemutatkozásában elfogadóan beszélt arról, hogy a következő hat évben biztosan nem lesznek ítéletek az eljárások lassúsága miatt. Hadházy szerint nem biztos, hogy a 96 jelöltből Ungerrel van a legnagyobb esély az elszámoltatásra.

– Ligeti Miklósról viszont kvalitásai, szakértelme, de leginkább az eddigi munkája alapján biztosan lehet tudni, hogy a jelöltek közül ő lett volna a legalkalmasabb. Ezért az, hogy mégis elbuktatták, több, mint szomorú. Felháborító és aggasztó (még akkor is, ha nem lenne a döntés valódi okáról kapott információm igaz) – írta sejtelmesen Hadházy. 

Mint írta: A kiválasztási folyamatról eddig is tudtuk, hogy abszolút vetítés. 

Emiatt felállt egy paradoxon: ha Unger Anna valóban alkalmas a feladatra, akkor visszalép

– adott ultimátomot a kiválasztott jelöltnek Hadházy. 

Érdekesség, hogy a parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának tiszás tagjai közül Melléthei-Barna Márton (Magyar Péter sógora és korábbi igazságügyi miniszter-jelöltje) szavazott nemmel Unger Anna jelölésére az NVVH élére. A képviselő a 24.hu-nak nyilatkozva úgy érvelt döntése mellett, hogy 

ez volt a szakmai meggyőződése.

Magyar Péter látványosan kerüli az NVVH elnökének a témáját

Még júniusban Magyar Péter terjedelmes napirend előtti felszólalásában jelentette be a parlament előtt, hogy megindítják a tisztítótűz műveletet és létrehozzák az NVVH-t. 

Ha tetszik, ha nem, megszabadítjuk hazánkat a gazdasági és politikai maffiától

– fogalmazott akkor a miniszterelnök.

A héten zajló jelölési folyamat során viszont már feltűnően mellőzte a kommunikációjából Magyar Péter az NVVH-t. A kormányfő a parlament csütörtöki plenáris ülésén mondott napirend előtti felszólalásában inkább a hőséghelyzet kormányzati kezelésével, illetve az ellenzékkel volt elfoglalva. De beszédes volt, hogy Unger jelölésének a napvilágra kerülésével szinte egy időben a miniszterelnök a nyugdíjemelésről tett bejelentést a Facebook-oldalán, majd később azt is bejelentette, hogy megszüntetik az MCC-t és még két másik kekvát. A kommentelők ezen videó alatt viszont már szinte csak Unger Anna jelöléséről írtak Magyar Péternek, amivel továbbra sincsenek megelégedve. 

Borítókép: Unger Anna, az NVVH elnökjelöltje (Fotó: Polyák Attila)

 

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