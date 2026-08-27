Gigabírsággal és cégek gondnokság alá helyezésével operálhat az Unger Anna vezetésével felálló NVVH

Ruff Bálinték módszere köszönhet vissza a felálló NVVH működésében is

Mindemellett külön bekezdés foglalkozik a törvényben az ún. közvagyonvédelmi kockázatértékeléssel, amelynek készítése a hivatal egyik kiemelt feladata. A törvény szövege is hangsúlyozza, hogy

a közvagyonvédelmi kockázatértékelés nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, jogsértést, felelősséget vagy fizetési kötelezettséget nem állapíthat meg, és szankció alkalmazásának közvetlen alapjául nem szolgálhat,

ezzel együtt viszont ezeket az NVVH közzéteszi majd ezeket a honlapján, és később a további intézkedések alapjául szolgálnak majd, vagy ezek alapján hívhat fel a hivatal más szerveket is eljárás kezdeményezésére.

A módszer hasonlónak tűnik ahhoz, amit a Ruff Bálint vezette miniszterelnökség folyamodott nemrégiben. Emlékezetes, Ruffék nemrég térképre tettek 20 ezer civil szervezetet, mindenkit, aki az elmúlt 4 évben közpénzhez jutott egyes állami forrásokból. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy nem a megbélyegzés a céljuk, de a civilek fejére már célkeresztet rajzoltak a lépésükkel.

Aki nehezen tudja elképzelni, mit tesz majd Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes, és Unger Anna, az NVVH elnöke, nézze meg ezt a kilenc hónappal ezelőtti videót: