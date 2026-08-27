törvénynemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalunger anna

Gigabírsággal és cégek gondnokság alá helyezésével operálhat az Unger Anna vezetésével felálló NVVH

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Az elnökjelölt szerint várni kell a jogerős ítéletekre, de nem kell bírósági végzés ahhoz, hogy akár 5 milliárd forintos bírságot szabjon ki az új ÁVH-ként is emlegetett ügyészségi jogkörökkel felruházott szuperhivatal. Megnéztük mit tehet meg bírósági végzés nélkül is az Unger Anna vezetésével felálló NVVH.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 27. 19:25
Az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülése Szöveg Budapest, 2026. augusztus 25. Unger Anna Róza politológus, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik elnökjelöltje meghallgatásán az Országgyűlés igazságügyi és
Fotó: Polyák Attila
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Ruff Bálinték módszere köszönhet vissza a felálló NVVH működésében is

Mindemellett külön bekezdés foglalkozik a törvényben az ún. közvagyonvédelmi kockázatértékeléssel, amelynek készítése a hivatal egyik kiemelt feladata. A törvény szövege is hangsúlyozza, hogy 

a közvagyonvédelmi kockázatértékelés nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, jogsértést, felelősséget vagy fizetési kötelezettséget nem állapíthat meg, és szankció alkalmazásának közvetlen alapjául nem szolgálhat,

ezzel együtt viszont ezeket az NVVH közzéteszi majd ezeket a honlapján, és később a további intézkedések alapjául szolgálnak majd, vagy ezek alapján hívhat fel a hivatal más szerveket is eljárás kezdeményezésére. 

A módszer hasonlónak tűnik ahhoz, amit a Ruff Bálint vezette miniszterelnökség folyamodott nemrégiben. Emlékezetes, Ruffék nemrég térképre tettek 20 ezer civil szervezetet, mindenkit, aki az elmúlt 4 évben közpénzhez jutott egyes állami forrásokból. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy nem a megbélyegzés a céljuk, de a civilek fejére már célkeresztet rajzoltak a lépésükkel. 

Aki nehezen tudja elképzelni, mit tesz majd Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes, és Unger Anna, az NVVH elnöke, nézze meg ezt a kilenc hónappal ezelőtti videót: 

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