Súlyos verekedés robbant ki a törpefutball-világbajnokságon - videó
Elképesztő jelenetek játszódtak le a Marokkóban rendezett törpe-futballvilágbajnokságon. A házigazda Marokkó és Kolumbia válogatottjának mérkőzése 1-1-es döntetlennel ért véget, a lefújás után azonban elszabadultak az indulatok: a játékosok verekedni kezdtek, ütötték, rúgták egymást. A tömegverekedés megfékezéséhez pedig a rendőrségnek is be kellett avatkoznia. A verekedés felkerült az internetre is.
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