A háborúra készül Franciaország: Párizs felhalmozza a ritkaföldfémeket
Ipari szempontból fontos anyagokat fog Franciaország felhalmozni, hogy így tudja függetleníteni magát a többi nagyhatalomtól. A ritkaföldfémek és más anyagok legnagyobb felhalmozója Kína, amely ezzel előnybe kerül a technológiai iparágban, ezzel akar szembefordulni Franciaország. A ritka anyagok egyik fontos lelőhelye Afrika, ahol viszont egyre jobban visszaszorul Franciaország.
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