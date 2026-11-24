De kanyarodjunk vissza a keddi törvénygyártásra! A Fidesz szerint ugyanis az új tiszás szabályok miatt a drágulás jövőre még nagyobb lehet. A párt úgy véli: az adóemelések és az új adók okozta közteher-növekedés megjelenik majd az árakban.

Azaz a magyar családok nemcsak az inflációt, az árréstop kivezetését, de a tiszás adóemeléseket és új adókat is meg fogják fizetni

– fogalmazott a Fidesz képviselőcsoportja.

Végezetül úgy vélekedett a párt, hogy a Tisza-kormány a magyar emberek helyet ismét a multik oldalára állt.

Magyar Péter ismét lebukott, becsapta, átverte az embereket ebben is.

A párt megemlítette a kormányfő korábban tett vállalásait, megfogalmazott követeléseit. Így azt, amikor Magyar Péter 480 forintos üzemanyagárat követelt, valamint azt, amikor megígérte: mindent megtart.

A Fidesz az árak emelkedése szempontjából külön is kitért az árrésstop megszűnésére. Hogy a lépés milyen hatással járhat, azt mai cikkünkben számpéldákkal segítségével foglaltuk össze.