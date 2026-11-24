Alkotmánybírósághoz fordult az államfő

Ugyanakkor nem ez az első tiszás törvény, amivel szemben az államfő aggályokat fogalmazott meg. Ugyancsak november 3-án fogadta el a kormánypárt az új vagyonvédelmi jogszabályokat. Ezt azonban az államfő szintén nem írta alá és normakontrollra az alkotmánybírósághoz küldte. Az államfő külön felhívta a figyelmet a jogalkotás körülményeire. A törvényjavaslat parlamenti benyújtása és elfogadása között mindössze 26 óra telt el, miközben sem társadalmi, sem szakmai egyeztetést nem tartottak. A Sándor-palota szerint ráadásul a rendkívüli sietség indoka sem derül ki a jogszabályból. Mindez különösen annak fényében vet fel kérdéseket, hogy a törvény nem kizárólag az állami vagyont érinti, hanem olyan magánbefektetési alapok működésébe is beavatkozhat, amelyek egyáltalán nem kezelnek állami forrásokat.

A köztársasági elnök két területen kérte az Alkotmánybíróság vizsgálatát. Az egyik kifogásolt rendelkezés szerint a zártkörű befektetési alapok befektetési jegyeinek 60 százalékával rendelkező tulajdonosok kikényszeríthetnék az alapkezelő leváltását. A szabály a már működő alapokra is vonatkozna, még azokra is, amelyek egyáltalán nem, vagy csak részben kezelnek állami hátterű vagyont. A másik kifogás a részvénytársaságok kisebbségi tulajdonosainak védelmét érinti. A jogszabály ugyanis bizonyos esetekben mentesítené a jelentős befolyást szerző részvényeseket a kötelező vételi ajánlattétel alól, ami a Sándor-palota szerint sértheti a kisebb tulajdonosok jogait és jogos elvárásait.

Az alkotmánybírósági indítványról december 9-ig kell dönteniük az alkotmánybíráknak.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Németh András Péter)