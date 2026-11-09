Nem írta alá Baka András – megálljt parancsolt a Tisza vagyonvédelmi törvényének

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Nem írta alá Baka András köztársasági elnök a parlament által elfogadott, az állami vagyon védelmét célzó törvényt, hanem az Alkotmánybírósághoz fordult. A Sándor-palota közleményéből súlyos kifogások rajzolódnak ki: a jogszabály sértheti a tulajdonhoz való jogot és a jogbiztonságot, miközben az előterjesztést mindössze 26 óra alatt, társadalmi és szakmai egyeztetés nélkül fogadták el. Az államfő szerint az ilyen beavatkozások a magyar pénzügyi rendszer iránti bizalmat is megingathatják.

Kárpáti András
2026. 11. 09. 20:41
Nem írta alá Baka András – megálljt parancsolt a Tisza vagyonvédelmi törvényének
Baka András köztársasági elnök szerint a Tisza-kormány vagyonvédelmi törvényének egyes rendelkezései a tulajdonosi jogokat és a befektetői bizalmat is veszélyeztethetik. Fotó: Ladóczki Balázs

A köztársasági elnök arra figyelmeztetett, hogy a pénzpiaci szabályok állami érdekből történő, közhatalmi eszközökkel megvalósított befolyásolása vagy torzítása általánosságban is megingathatja a magyar pénzügyi rendszer iránti bizalmat.

Az államfő szerint a korábbi intézményi működési zavarok továbbélése vagy újbóli megjelenése

 elbizonytalaníthatja a nemzetközi befektetőket abban, hogy a magyar állam tiszteletben tartja-e a piac működésének feltételeit.

A Sándor-palota ugyanakkor jelezte: a törvény más rendelkezéseit, köztük a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének megszüntetését is megvizsgálták, ezek esetében azonban az államfő nem talált olyan súlyú kifogást, amely indokolta volna az Alkotmánybírósághoz fordulást.

A döntés nyomán most az Alkotmánybíróság vizsgálja meg a kifogásolt rendelkezések alaptörvényességét. Addig a jogszabály nem hirdethető ki.

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