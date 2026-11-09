Nem írta alá Baka András – megálljt parancsolt a Tisza vagyonvédelmi törvényének

A köztársasági elnök arra figyelmeztetett, hogy a pénzpiaci szabályok állami érdekből történő, közhatalmi eszközökkel megvalósított befolyásolása vagy torzítása általánosságban is megingathatja a magyar pénzügyi rendszer iránti bizalmat.

Az államfő szerint a korábbi intézményi működési zavarok továbbélése vagy újbóli megjelenése

elbizonytalaníthatja a nemzetközi befektetőket abban, hogy a magyar állam tiszteletben tartja-e a piac működésének feltételeit.

A Sándor-palota ugyanakkor jelezte: a törvény más rendelkezéseit, köztük a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének megszüntetését is megvizsgálták, ezek esetében azonban az államfő nem talált olyan súlyú kifogást, amely indokolta volna az Alkotmánybírósághoz fordulást.

A döntés nyomán most az Alkotmánybíróság vizsgálja meg a kifogásolt rendelkezések alaptörvényességét. Addig a jogszabály nem hirdethető ki.