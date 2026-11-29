Hárommilliárdos pénzosztás: a Magyar Teátrumi Társaság sem tudta, hogy az adatgyűjtés alapján döntenek
A Magyar Teátrumi Társaságot (MTT) is adatgyűjtésre kérte fel a kulturális minisztérium a szervezetek támogatási igényeinek felméréséhez, ám a társaság nem tudott arról, hogy az összegyűjtött információk később a támogatási döntések alapjául szolgálnak – derül ki az Index beszámolójából. A lapnak Fülöp Péter, az MTT ügyvezető titkára azt mondta, hogy a minisztérium a megkeresés továbbítása után már nem vette fel velük a kapcsolatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en