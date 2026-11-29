Nem a királyné melléről mintázták
Bár a különleges porcelántárgyat gyakran Marie Antoinette nevével és egy hozzá kapcsolódó legendával emlegetik, valójában nincs bizonyíték arra, hogy a királyné melléről mintázták volna. Formája egy ókori görög ivóedénytípust, a mastost idézi, amely szintén női mellet formázott. A porcelántárgy a Rambouillet-i kastélyban kialakított királyi tejgazdaság számára készült, amelyet XVI. Lajos rendezett be felesége számára. Az antik művészet formavilágát követő, eredetileg 65 darabból álló készletből napjainkra mindössze húsz tárgyat sikerült azonosítani.
Az árverés bevételének egy részét jótékony célra fordítják: a pénzből a mellrák elleni küzdelmet támogató francia Ruban Rose szervezet is részesül. A kezdeményezéshez az aukciót szervező Coutau-Bégarie és a párizsi Hôtel Drouot is csatlakozott.