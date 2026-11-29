Nem a királyné melléről mintázták

Bár a különleges porcelántárgyat gyakran Marie Antoinette nevével és egy hozzá kapcsolódó legendával emlegetik, valójában nincs bizonyíték arra, hogy a királyné melléről mintázták volna. Formája egy ókori görög ivóedénytípust, a mastost idézi, amely szintén női mellet formázott. A porcelántárgy a Rambouillet-i kastélyban kialakított királyi tejgazdaság számára készült, amelyet XVI. Lajos rendezett be felesége számára. Az antik művészet formavilágát követő, eredetileg 65 darabból álló készletből napjainkra mindössze húsz tárgyat sikerült azonosítani.