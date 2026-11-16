Holnap árverezik azt a festményt, ami több mint egymilliárd forintot érhet, és évtizedekig egy szekrényben lapult

Egy elveszettnek hitt festmény tért vissza

A felfedezés művészettörténeti szempontból is jelentős. Az 1930-ban készült tájkép Új-Mexikó jellegzetes hegyvidékét ábrázolja, amely Georgia O’Keeffe későbbi munkásságának egyik meghatározó témájává vált. A Christie’s aukciósház hivatalos közleménye szerint a festmény feltehetően egy három alkotásból álló sorozat első darabja. A második kép a New York-i Metropolitan Museum of Art gyűjteményében található, míg a harmadik egykor a Rockefeller család tulajdonában volt. A most előkerült alkotásról korábban mindössze egy 1931-ben készült fénykép alapján tudtak a szakértők.

A mű holléte hosszú időn át ismeretlen volt, így felbukkanása lehetőséget ad arra, hogy a kutatók ismét megvizsgálják O’Keeffe pályájának ezt a korai szakaszát.

Tylee Abbott, a Christie’s amerikai művészeti részlegének vezetője szerint a festmény azért különösen értékes, mert abból az időszakból származik, amikor az alkotó figyelme az amerikai délnyugat tájai felé fordult. Ez a vidék később egész művészetére meghatározó hatást gyakorolt.

Az amerikai modern festészet egyik legnagyobb alakja volt

Georgia O’Keeffe 1887-ben született Wisconsin államban, és a 20. századi amerikai képzőművészet egyik legismertebb alkotójává vált. Munkásságát elsősorban nagyméretű virágábrázolásai, absztrakt kompozíciói és az amerikai délnyugat tájait megörökítő festményei tették híressé. Az 1920-as évek végétől egyre szorosabb kapcsolatba került Új-Mexikóval, amelynek sivatagos vidékei, hegyei és különleges fényviszonyai új irányt adtak festészetének. Később Abiquiuban alakította ki otthonát és műtermét, ahol hosszú éveken át dolgozott.

O’Keeffe 1986-ban, 98 éves korában hunyt el. Az amerikai modernizmus egyik úttörőjeként tartják számon, művei ma a világ jelentős múzeumaiban és magángyűjteményeiben találhatók.

A most előkerült tájkép különlegességét az is növeli, abból az időszakból származik, amikor a művész még csak ismerkedett azzal a tájjal, amely később alkotásainak egyik legfontosabb ihletőforrása lett.