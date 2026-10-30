Tizenkétezer euróra becsülték, közel kétmillióért kelt el ez a márványszobor

A szobrász, aki áttetszővé tette a márványt

Antonio Corradini 1688-ban született Velencében, és a 18. századi európai barokk szobrászat egyik különleges mestereként vált ismertté. Pályafutása során elsősorban a virtuóz márványfaragásával szerzett hírnevet, különösen azokkal a nőalakokkal, amelyek arcát vagy testét vékony, szinte áttetsző fátyol borítja.

A fátyolábrázolás rendkívüli technikai tudást igényelt. A szobrásznak úgy kellett megmunkálnia a követ, hogy a szövet redői és az alatta kirajzolódó emberi test egyszerre legyenek érzékelhetők. Corradini művein a márvány gyakran elveszíteni látszik súlyát és merevségét, mintha valóban puha textíliává változna.

Tehetségére hamar felfigyeltek az európai uralkodói udvarokban. Alkotásai már velencei éveiben eljutottak Drezdába és Szentpétervárra, megrendelői között pedig II. Ágost lengyel király és I. Péter orosz cár is szerepelt. A művész egy évtizedet töltött Bécsben, ahol VI. Károly német-római császár udvari szobrászaként dolgozott. A császárnak adományozott, az Osztrák Nemzeti Könyvtár dísztermében álló szobra mellett a bécsi Hoher Markton található Vermählungsbrunnen, vagyis a Házasságkötés kútjának alakjai is legismertebb munkái közé tartoznak. Corradini Prágában is dolgozott, ahol közreműködött a Szent Vitus-székesegyházban található Nepomuki Szent János ezüst síremlékének megalkotásában. A Joseph Emanuel Fischer von Erlach által tervezett síremlékhez szobrászati modellt készített.

Nápolyban született meg egyik leghíresebb alkotása

A szobrász pályafutásának utolsó szakasza Nápolyhoz kötődött, ahol a Sansevero-kápolna díszítésében vett részt. Itt készítette el 1752-ben egyik legismertebb művét, a Pudicizia, vagyis Szemérmesség című márványszobrot.

A szobor egy fátyolba burkolózó nőalakot ábrázol, akinek testét a márványból kifaragott, finoman redőzött lepel szinte áttetsző szövetként borítja. Corradini ezzel az alkotásával tökélyre fejlesztette azt a különleges faragási technikát, amely egész pályafutását meghatározta.

A nápolyi Sansevero-kápolna a barokk szobrászat kiemelkedő alkotásainak ad otthont. Közéjük tartozik Corradini Szemérmesség című szobra is, amelynek különlegessége, hogy a művész a kemény márványból a finom, áttetsző fátyol hatását tudta megteremteni.