A hamis testkép már a fiatalok önértékelésére is hatással lehet

A külsővel kapcsolatos állandó összehasonlítás különösen érzékenyen érintheti a serdülőket és a fiatal felnőtteket, akiknek önértékelése még alakulóban van.

Az Amerikai Pszichológiai Társaság szakmai ajánlása szerint a közösségi médiában zajló, megjelenésre összpontosító összehasonlítás összefügghet a kedvezőtlenebb testképpel, a rendezetlen étkezési szokásokkal és a depressziós tünetekkel, különösen a lányok körében.

Egy 2025-ben megjelent, 83 kutatás és több mint 55 ezer résztvevő adatait összegző elemzés szintén kapcsolatot talált a közösségi médiában történő összehasonlítás, a testtel kapcsolatos elégedetlenség és az evészavarokra utaló tünetek között. Ez azért nem azt jelenti, hogy az Instagram használata önmagában testképzavart okozna. Az összefüggésekben a személyes sérülékenységnek, a családi és társadalmi környezetnek, valamint a korábbi tapasztalatoknak is szerepük lehet. A kutatások azonban azt jelzik, hogy a folyamatos külső összehasonlítás kedvezőtlen hatásokkal járhat.

Az, hogy valaki elégedetlen egy fényképével, még nem jelenti azt, hogy testképavara van. A testdiszmorfiás zavar olyan mentális állapot, amelyben az érintett túlzottan sok időt és figyelmet fordít külsejének vélt vagy mások számára alig észrevehető hibáira. A brit egészségügyi szolgálat, az NHS tájékoztatója szerint ez a szorongás a mindennapi életet, a társas kapcsolatokat és a munkavégzést is megnehezítheti.

A közösségi média egyik ellentmondása, hogy miközben sok felhasználó a tökéletes megjelenésre törekszik, a folyamatosan változó szépségideálok miatt ezt a célt szinte lehetetlen tartósan elérni.

A fogyasztóinjekciók új korszakot nyitottak

Florence Pugh ügyében az egyik legtöbbet emlegetett név az Ozempic volt. A szemaglutid hatóanyagú gyógyszert eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére engedélyezték, ám az elmúlt években a fogyást elősegítő hatása miatt is rendkívüli figyelmet kapott. A GLP–1-receptor-agonisták közé tartozó készítmények a vércukorszint szabályozására és az étvágyra hatnak. Egyes gyógyszerek lassítják a gyomor ürülését és fokozzák a teltségérzetet, így csökkenthetik az elfogyasztott étel mennyiségét. A szemaglutidot tartalmazó Wegovy meghatározott feltételekkel testsúlycsökkentésre is engedélyezett az Európai Unióban, míg az Ozempic európai engedélyezett javallata a 2-es típusú cukorbetegség kezelése. A két készítmény tehát nem egyszerűen felcserélhető, és az orvosi alkalmazásuk célja sem azonos.