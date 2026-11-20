A The Independent által ismertetett Instagram-bejegyzésében arra is kitért, a róla készült régebbi fényképek olyan időszakokból származnak, amikor saját bevallása szerint lelkileg nehéz helyzetben volt, és nem megfelelően gondoskodott magáról. Most viszont kiegyensúlyozottabbnak érzi magát. A közösségi médiában mégis éppen a jelenlegi megjelenése vált gyanússá.
Amikor az Instagram dönti el, milyen egy tökéletes női arc
A Florence Pugh körül kialakult vita egy szélesebb jelenségre is felhívja a figyelmet.
Az Instagramon, a TikTokon és más képmegosztó felületeken naponta rengeteg olyan fotóval találkozhatunk, amelyeken a szereplők bőre hibátlan, az arcuk szimmetrikus, a derekuk keskeny, a testük pedig látszólag minden szempontból megfelel az aktuális szépségideálnak. Csakhogy ezek a képek nem feltétlenül a valóságot mutatják. A megfelelő világítás, a smink, a fényképezési szög és a képszerkesztés önmagában is jelentősen megváltoztathatja valakinek a megjelenését. A digitális szűrők pedig már nem kizárólag a bőrhibákat tüntetik el: módosíthatják az áll vonalát, keskenyíthetik az orrot, nagyíthatják a szemet, sőt a test arányait is átalakíthatják.
A probléma akkor kezdődik, amikor ezek a képek viszonyítási ponttá válnak. A felhasználó a saját, hétköznapi tükörképét egy gondosan megvilágított, megszerkesztett és gyakran mesterségesen tökéletesített fotóhoz méri.
A 2024-ben publikált, a közösségi média és a szépészeti beavatkozások kapcsolatát vizsgáló tudományos áttekintés szerint a digitálisan módosított, idealizált képek összefüggésbe hozhatók a külsővel kapcsolatos elégedetlenséggel és a kozmetikai beavatkozások iránti érdeklődéssel. A kutatások alapján az sem mindegy, hogyan használjuk a közösségi médiát. Más hatása lehet annak, ha valaki kapcsolattartásra vagy tájékozódásra használja az alkalmazásokat, mint annak, ha folyamatosan saját külsejét hasonlítja össze influenszerek és hírességek fotóival.