Hitel nincs: az eltűnő falusi kocsmák nyomában – különleges fotósorozat nyerte a Capa-nagydíjat

Bécsben is bemutatkozhat a díjazott alkotó

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 2014-ben alapította meg a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat, amely a kiemelkedő magyar fotográfiai teljesítmények elismerését és az alkotók további szakmai munkájának támogatását szolgálja. A díjat többéves szünet után 2026-ban ismét átadták. Az idei öt döntős fejenként 500 ezer forintos pénzjutalomban részesült, a győztes pedig ezenfelül 2,5 millió forintot kapott.

Sivák Zsófia számára az elismerés nemzetközi bemutatkozási lehetőséget is jelent. A Capa Központ és a Galerie Krinzinger együttműködésének köszönhetően 2027-ben Bécsben állíthatja ki munkáit, amihez 2000 eurós támogatást kap. Emellett egy hónapot tölthet művészeti rezidencián az osztrák fővárosban.

Az 1993-ban Egerben született Sivák Zsófia a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanult. Dokumentarista fotográfusként elsősorban hosszabb időn át követett, személyes kötődésű témákkal foglalkozik, jelenleg szabadúszó alkotóként és a MOME oktatójaként dolgozik.

A Hitel nincs című sorozat azért is figyelemre méltó, mert olyan hétköznapi helyszíneket állít a figyelem középpontjába, amelyek mellett sokan észrevétlenül mennek el. A fényképek a kocsmák megörökítésén keresztül az ott élő emberek történeteiből is megőriznek valamit, mielőtt ezek a terek végleg átalakulnának vagy eltűnnének.