Hitel nincs: az eltűnő falusi kocsmák nyomában – különleges fotósorozat nyerte a Capa-nagydíjat

Bécsben is bemutatkozhat a díjazott alkotó
A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 2014-ben alapította meg a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat, amely a kiemelkedő magyar fotográfiai teljesítmények elismerését és az alkotók további szakmai munkájának támogatását szolgálja. A díjat többéves szünet után 2026-ban ismét átadták. Az idei öt döntős fejenként 500 ezer forintos pénzjutalomban részesült, a győztes pedig ezenfelül 2,5 millió forintot kapott.
Sivák Zsófia számára az elismerés nemzetközi bemutatkozási lehetőséget is jelent. A Capa Központ és a Galerie Krinzinger együttműködésének köszönhetően 2027-ben Bécsben állíthatja ki munkáit, amihez 2000 eurós támogatást kap. Emellett egy hónapot tölthet művészeti rezidencián az osztrák fővárosban.
Az 1993-ban Egerben született Sivák Zsófia a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanult. Dokumentarista fotográfusként elsősorban hosszabb időn át követett, személyes kötődésű témákkal foglalkozik, jelenleg szabadúszó alkotóként és a MOME oktatójaként dolgozik.
A Hitel nincs című sorozat azért is figyelemre méltó, mert olyan hétköznapi helyszíneket állít a figyelem középpontjába, amelyek mellett sokan észrevétlenül mennek el. A fényképek a kocsmák megörökítésén keresztül az ott élő emberek történeteiből is megőriznek valamit, mielőtt ezek a terek végleg átalakulnának vagy eltűnnének.
Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj
A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 2014-ben alapította meg a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat, amely a magyar fotóművészet kiemelkedő alkotóit és teljesítményeit ismeri el. A névadó, az 1913-ban Budapesten született Robert Capa a 20. század egyik legismertebb haditudósító fotográfusa volt, akinek képei a modern dokumentarista fényképezés meghatározó alkotásai közé tartoznak. A róla elnevezett nagydíj célja a magyar fotográfiai élet támogatása, az önálló alkotói látásmód és a hosszabb távú művészeti projektek ösztönzése. A többéves szünet után 2026-ban ismét meghirdetett elismerésre öt alkotót, illetve alkotócsoportot választottak ki a döntőbe. A finalisták egyenként 500 ezer forintos támogatást kaptak, a nagydíjas pedig további 2,5 millió forintban részesült. Az idei győztes, Sivák Zsófia a pénzjutalom mellett 2027-ben a bécsi Galerie Krinzingerben is bemutathatja munkáit.