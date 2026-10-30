A csendnek is szerepe van: különleges zenei találkozások A Hallgatás Napján

A teremin hangja és Martinů különleges kamarazenéje

A délután fél kettőkor, az Opus Jazz Clubban kezdődő koncert Bohuslav Martinů művészetét állítja középpontba. A cseh zeneszerző a 20. századi zene egyik sokoldalú alakja, akinek alkotásaiban a klasszikus formák, a cseh zenei hagyományok és a modern hangzásvilág találkoznak.

A programban a Kamarazene No. 1, az 1959-ben komponált Nonett, valamint a Fantázia tereminre, oboára, vonósnégyesre és zongorára szerepel.

Utóbbi kompozíció különlegessége a teremin, amelyet a hangszerek többségével ellentétben érintés nélkül lehet megszólaltatni. A zenész két antenna közelében mozgatja a kezét, és ezekkel a mozdulatokkal szabályozza a hangmagasságot és a hangerőt. A hangszer jellegzetes, lebegő, az emberi énekhangra emlékeztető hangzása különösen izgalmasan illeszkedik Martinů kamarazenei világába.

A teremin szólamát Illényi Katica szólaltatja meg, mellette Lenka Petrović hárfaművész, Nagy Mira zongoraművész és a Concerto Budapest zenészei lépnek fel. Keller András szerint Martinů azok közé a kivételes tehetségű zeneszerzők közé tartozik, akiknek művei a jelenleginél jóval nagyobb figyelmet érdemelnének. A fesztivál ezért nemcsak az ismert mesterek alkotásait mutatja be, hanem a kevésbé gyakran játszott repertoár felfedezésére is lehetőséget ad.

Fütty, harmonika és tuba – Csalog Gábor rendhagyó zenei világa

A 15 órakor kezdődő hangversenyen Csalog Gábor és Kurtág György kompozíciói kerülnek egymás mellé. A Bartók–Pásztory- és Liszt-díjas zongoraművész, zeneszerző Csalog Gábor alkotásaiban gyakran kísérletezik szokatlan hangszer-összeállításokkal, amelyek új hangszíneket és váratlan zenei kapcsolatokat teremtenek. A Három gyászzene című kompozícióban például a zongora, a vonósok és az ütőhangszerek mellett fuvolák, harmonika, szájharmonika, tuba és fütty is megszólal. A Rácz Zoltánnak ajánlott Színezett toccata marimbát, zongorát, hegedűt, csellót, altfuvolát, harmonikát és füttyöt kapcsol össze. A Lépések, neki című, fuvolára és zongorára írt mű Földes Imre zenetörténész emlékét idézi fel.

Keller András a fesztivál egyik különleges értékének tartja, hogy a közönség ezúttal nagyobb válogatást hallhat Csalog Gábor műveiből. A különböző darabok egymás mellett megszólalva átfogóbb képet adhatnak a zeneszerző alkotói gondolkodásáról.

A koncerten Csalog Gábor maga is zongorához ül, mellette többek között Rácz Zoltán ütőhangszeres művész, Berecz Mihály és Balogh Ádám zongoraművészek, valamint Szatzker Zsanett harmonikaművész és Vida Mátyás tubaművész működik közre. A programban Haydn és Kurtág művei is szerepelnek.