Egy nap, két koncert – Liszt Ferenc legnagyobb orgonaművei szólalnak meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Liszt Ferenc születésének 215. évfordulóját két ünnepi hangversennyel köszöntik november 7-én a budapesti Belvárosi Főplébánia-templomban. Mészáros Zsolt Máté Junior Prima díjas orgonaművész délután Kautzky Armand színművésszel, este pedig az Angelica Leánykarral lép fel. A közönség egyetlen nap alatt hallhatja Liszt három kiemelkedő, rendkívüli virtuozitást igénylő orgonakompozícióját.

Viland Gabriella
2026. 10. 28. 21:00
Egy nap, két koncert – Liszt Ferenc legnagyobb orgonaművei szólalnak meg
Mészáros Zsolt Máté Fotó: Lugosi Péter

Különleges tisztelgés Liszt Ferenc előtt

Liszt Ferenc 1811. október 22-én született, idén ünnepeljük születésének 215. évfordulóját. Bár a zenetörténet elsősorban zongoravirtuózként tartja számon, orgonaművei is jelentős helyet foglalnak el életművében. A két koncerten a bach-i hagyomány továbbgondolásától az egyházzenei alkotásokon át a monumentális virtuóz művekig ível a program. Mészáros Zsolt Máté előadásában egyetlen nap alatt három jelentős Liszt-orgonamű hangzik el ugyanazon a hangszeren, a zeneszerzőhöz személyesen is kötődő budapesti templomban.

A november 7-i koncertekre jegyek a jegy.hu oldalán válthatók.

 

liszt ferencbachbelvárosi főplébánia - templombanSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekotthon start

Megszűnhet a Magyar Közlöny?

Kárpáti András avatarja

Új rovatként indulhat a Facebookon.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu