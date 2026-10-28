Egy nap, két koncert – Liszt Ferenc legnagyobb orgonaművei szólalnak meg

Különleges tisztelgés Liszt Ferenc előtt

Liszt Ferenc 1811. október 22-én született, idén ünnepeljük születésének 215. évfordulóját. Bár a zenetörténet elsősorban zongoravirtuózként tartja számon, orgonaművei is jelentős helyet foglalnak el életművében. A két koncerten a bach-i hagyomány továbbgondolásától az egyházzenei alkotásokon át a monumentális virtuóz művekig ível a program. Mészáros Zsolt Máté előadásában egyetlen nap alatt három jelentős Liszt-orgonamű hangzik el ugyanazon a hangszeren, a zeneszerzőhöz személyesen is kötődő budapesti templomban.

A november 7-i koncertekre jegyek a jegy.hu oldalán válthatók.