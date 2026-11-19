A társaság teljes, úgynevezett hígított (diluted) — törzsrészvényekből és többek között az opciókból — álló részvényszám alapján számított értéke elérte az 1500 milliárd dollárt a kibocsátási ár alapján.

A Claude Code hajtja fel a papír árát

A vállalat részvényeivel ma kezdődik majd a kereskedés a Nasdaqon, a New York-i technológiai tőzsdén ANT ticker alatt. A kibocsátás mellett további 26 milliárd dolláros zártkörű részvény-értékesítésről is megállapodtak olyan technológiai óriások, mint a Google, a Microsoft és az Nvidia. A két tranzakció együttes értéke így meghaladja a 107 milliárd dollárt.

Az Anthropic értékének robbanásszerű növekedése mögött elsősorban a Claude modellek iránti kereslet áll. A vállalat évesített árbevétele október végére elérte a 81 milliárd dollárt.

A növekedés motorja különösen a programozási feladatokat automatizáló Claude Code.

A csillagászati értékeltség ugyanakkor komoly kockázatokat is takar, miközben az MI-piacon egyre élesebb a verseny, mutatnak rá elemzők.