A Reuters novemberi beszámolója szerint az eredeti kibocsátási tervek alapján a társaság akár 64,4 milliárd dollárt is bevonhat, miközben a vállalat értékét 1400 milliárd dollárra becsülték. A The Financial Times legfrissebb értesülései szerint azonban a rendkívüli befektetői érdeklődés miatt

a bankárok már 1500 milliárd dollár fölötti értékeltséget is mérlegelnek, a bevont összeg pedig a százmilliárd dollárt is meghaladhatja.

A számok még változhatnak, de már a jelenlegi várakozások is történelmi léptékű ügyletet vetítenek előre.

A tét túlmutat egyetlen vállalat sikerén. Az Anthropic tőzsdei megjelenése ugyanis mércét állíthat a mesterséges intelligencia teljes piacának. A vállalat legnagyobb versenytársa, az OpenAI szintén készül a nyilvános részvénypiaci megjelenésre, így az elsőként debütáló társaság jelentősen befolyásolhatja, milyen áron hajlandók a befektetők finanszírozni az MI-forradalom következő szakaszát.

Nem zárja ki az armageddont

A vállalatot a 43 éves Dario Amodei vezeti, aki korábban az OpenAI kutatójaként dolgozott, majd testvérével, Danielával 2021-ben megalapította az Anthropicot. Amodei a mesterséges intelligencia fejlesztésének egyik legkülönösebb szereplője: miközben vállalata a világ egyik legfejlettebb MI-rendszerét építi, vezetője nyíltan beszél a technológia egzisztenciális veszélyeiről.

Dario Amodei. Fotó: Krisztian Bocsi / Getty Images via AFP

Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy becslése szerint 10–25 százalék az esélye annak, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése valamilyen katasztrofális következménnyel jár az emberi civilizáció egészére nézve.

Fontos pontosítás, hogy nem kizárólag az emberiség teljes kihalásának valószínűségéről beszélt, hanem a civilizáció léptékű katasztrófa kockázatáról. Amodei szerint a veszélyt nemcsak a technológia esetleges önálló működése, hanem az emberi visszaélések és a társadalmi-politikai rendszerek felkészületlensége is növeli.