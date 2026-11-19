Trumptól a BBC azt idézte: az amerikai elnök szerint történelmet írnak a hármak és a közös a felelősségük. Ugyanezt hangsúlyozta a globális béke szempontjából Vlagyimir Putyin orosz államfő is, aki a másfél órás találkozó végén, Hszitől elköszönve hangsúlyozta: nem hiszi, hogy bárki számított arra, ilyen jól megy majd a megbeszélés.
Még egyetlen békét sem hoztak úgy tető alá, hogy elvetették volna a kapcsolatkeresés lehetőségeit
— fogalmazott Trump, aki a háromoldalú csúcs után szintén elhagyta a helyszínt, és már az Air Force One elnöki repülőgépbe való beszállása előtt készült róla felvétel.
A hármak közös nyilatkozatban rögzítették a nemzetközi biztonság és a stratégiai stabilitás megőrzése iránti elkötelezettségüket. Ebben a három ország az ENSZ reformját, az energiapiaci ellátás stabilitásának fenntartását, valamint a nukleáris kockázatok csökkentéséről és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló párbeszédet is szorgalmazta.
A dokumentum kimondja: nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni.
Ukrajna ügyében nem állapodtak meg konkrétumban.
Az amerikai elnök előzőleg barátjának szólította orosz kollégáját, akivel személyesen legutóbb tavaly, Alaszkában találkozott.
Hszi a háromoldalú csúcstalálkozón a nagyhatalmak együttműködésének és a világbéke megőrzésének fontosságát hangsúlyozta a távirati iroda jelentése szerint. Kijelentette: Kínának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak közösen kell fellépnie a globális kihívásokkal szemben, és hozzá kell járulnia a nemzetközi béke és stabilitás megőrzéséhez.
A nagyhatalmak közötti jó együttműködés nem választás, hanem kötelesség
— fogalmazott. Arról is beszélt: fel kell hagyniuk a hidegháborús gondolkodással.