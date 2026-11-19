Trumptól a BBC azt idézte: az amerikai elnök szerint történelmet írnak a hármak és a közös a felelősségük. Ugyanezt hangsúlyozta a globális béke szempontjából Vlagyimir Putyin orosz államfő is, aki a másfél órás találkozó végén, Hszitől elköszönve hangsúlyozta: nem hiszi, hogy bárki számított arra, ilyen jól megy majd a megbeszélés.

Még egyetlen békét sem hoztak úgy tető alá, hogy elvetették volna a kapcsolatkeresés lehetőségeit

— fogalmazott Trump, aki a háromoldalú csúcs után szintén elhagyta a helyszínt, és már az Air Force One elnöki repülőgépbe való beszállása előtt készült róla felvétel.

A hármak közös nyilatkozatban rögzítették a nemzetközi biztonság és a stratégiai stabilitás megőrzése iránti elkötelezettségüket. Ebben a három ország az ENSZ reformját, az energiapiaci ellátás stabilitásának fenntartását, valamint a nukleáris kockázatok csökkentéséről és az atomfegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló párbeszédet is szorgalmazta.

A dokumentum kimondja: nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és soha nem szabad megvívni.

Ukrajna ügyében nem állapodtak meg konkrétumban.

Fotó: Europress/AFP/Vyacheslav Prokofyev

Az amerikai elnök előzőleg barátjának szólította orosz kollégáját, akivel személyesen legutóbb tavaly, Alaszkában találkozott.

Hszi a háromoldalú csúcstalálkozón a nagyhatalmak együttműködésének és a világbéke megőrzésének fontosságát hangsúlyozta a távirati iroda jelentése szerint. Kijelentette: Kínának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak közösen kell fellépnie a globális kihívásokkal szemben, és hozzá kell járulnia a nemzetközi béke és stabilitás megőrzéséhez.

A nagyhatalmak közötti jó együttműködés nem választás, hanem kötelesség

— fogalmazott. Arról is beszélt: fel kell hagyniuk a hidegháborús gondolkodással.