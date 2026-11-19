Ennél is kínosabb volt a G20-ak pénzügyminisztereinek szeptemberi találkozója az észak-karoliniai Asheville-ben, ahol orosz kollégájukat, Anton Sziluanovot egyszerűen lehagyták a családi fotóról.

Változott a helyzet

Most viszont az eddig fölöttébb kényes nyugati vezetők a sencseni APEC-csúcson szemlátomást egy képen szerepelnek az orosz elnökkel. Borítóképünkön Vlagyimir Putyin néhány méterre áll például Mark Carney kanadai vagy Anthony Albanese ausztrál miniszterelnöktől.

Erről Carney azt mondta: a vendéglátó ország, azaz Kína iránti tiszteletből áll oda Putyin mögé a sorba, és hasonlóan nyilatkozott ausztrál kollégája is, megjegyezve: ha Ukrajna kerül szóba a tanácskozáson, nem rejti véka alá országa álláspontját.

Emlékezetes: Orbán Viktor volt kormányfőt számos bírálat érte, amiért nyugati szövetségesként már az ukrajnai háború ideje alatt Putyinnal tárgyalt, ahogyan külügyminiszterét, Szijjártó Pétert is azért, mert Lavrovval asztalhoz ült. Két hete az is megtörtént, ami évekig elképzelhetetlen volt: a finn elnök és a norvég kormányfő közösen hívták fel Putyint. Mindebben alighanem szerepet játszik, hogy az európai vezetőkben fokozatosan tudatosul: Oroszország diplomáciai bevonása nélkül nem érhet vége a csaknem öt éve tartó ukrajnai háború.