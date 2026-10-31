Botrány a G20-találkozón: Szergej Lavrov miatt maradt el a hagyományos program, egymásnak estek a miniszterek a teremben

Alaposan letámadta Szergej Lavrovot a G20-találkozón Ed Miliband brit külügyminiszter (Fotó: MEGAN VARNER / POOL)

Ez a washingtoni fordulat viszont heves bírálatokat váltott ki Kijevben és az európai fővárosokban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök páros lábbal szállt bele az amerikai-orosz megállapodásba, amely szerinte nem lezárja, hanem közvetlenül finanszírozza és meghosszabbítja a háborút.

Zelenszkijt ezúttal nem hívták meg a G20-csúcsra

Kijev helyzetét tovább nehezíti, hogy Washington és az ukrán vezetés között az utóbbi hetekben amúgy is feszültté vált a hangulat, miután az amerikai adminisztráció élesen kritizálta az oroszországi olajfinomítók és energetikai infrastruktúra elleni ukrán mélységi csapásokat. Ennek a hűvös viszonynak a jeleként értékelhető az is, hogy míg a korábbi években Ukrajna rendszeres meghívottja volt a G20-as egyeztetéseknek, az atlantai csúcsra ezúttal nem kapott meghívást.

A Fehér Ház ugyanakkor igyekszik egyensúlyozni a katonai támogatások terén: az amerikai külügyminisztérium éppen ezen a héten hagyta jóvá egy több mint kétmilliárd dollár értékű, mintegy ötszáz darab Patriot légvédelmi rakétából álló csomag értékesítését Ukrajnának. Erre a lőszerutánpótlásra Kijevnek kritikus szüksége van, mivel az orosz hadsereg az elmúlt hetekben jelentősen fokozta a drónokkal és rakétákkal végrehajtott támadásait az ukrán főváros és a nagyobb vidéki központok ellen.