Botrány a G20-találkozón: Szergej Lavrov miatt maradt el a hagyományos program, egymásnak estek a miniszterek a teremben

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Lemondták a G20-ak külügyminiszteri találkozójának hivatalos csoportfotózását az amerikai Atlantában, miután az európai diplomaták nem voltak hajlandók közös képen szerepelni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 31. 17:42
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte botrányt okozott a G20-tagországok külügyminisztereinek találkozóján
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelenléte botrányt okozott a G20-tagországok külügyminisztereinek találkozóján Fotó: MEGAN VARNER Forrás: POOL
Alaposan letámadta Szergej Lavrovot a G20-találkozón Ed Miliband brit külügyminiszter (Fotó: MEGAN VARNER / POOL)
Alaposan letámadta Szergej Lavrovot a G20-találkozón Ed Miliband brit külügyminiszter (Fotó: MEGAN VARNER / POOL)

Ez a washingtoni fordulat viszont heves bírálatokat váltott ki Kijevben és az európai fővárosokban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök páros lábbal szállt bele az amerikai-orosz megállapodásba, amely szerinte nem lezárja, hanem közvetlenül finanszírozza és meghosszabbítja a háborút. 

Zelenszkijt ezúttal nem hívták meg a G20-csúcsra

Kijev helyzetét tovább nehezíti, hogy Washington és az ukrán vezetés között az utóbbi hetekben amúgy is feszültté vált a hangulat, miután az amerikai adminisztráció élesen kritizálta az oroszországi olajfinomítók és energetikai infrastruktúra elleni ukrán mélységi csapásokat. Ennek a hűvös viszonynak a jeleként értékelhető az is, hogy míg a korábbi években Ukrajna rendszeres meghívottja volt a G20-as egyeztetéseknek, az atlantai csúcsra ezúttal nem kapott meghívást.

A Fehér Ház ugyanakkor igyekszik egyensúlyozni a katonai támogatások terén: az amerikai külügyminisztérium éppen ezen a héten hagyta jóvá egy több mint kétmilliárd dollár értékű, mintegy ötszáz darab Patriot légvédelmi rakétából álló csomag értékesítését Ukrajnának. Erre a lőszerutánpótlásra Kijevnek kritikus szüksége van, mivel az orosz hadsereg az elmúlt hetekben jelentősen fokozta a drónokkal és rakétákkal végrehajtott támadásait az ukrán főváros és a nagyobb vidéki központok ellen.

G20-csúcstalálkozóSzergej Lavrovorosz-ukrán háborúSzóljon hozzá!

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