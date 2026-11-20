A másik ágon a világelső Alexander Zverev elődöntős ellenfele a péntek esti Danyiil Medvegyev–Frances Tiafoe-mérkőzés győztese lesz.

Jannik Sinner műtét előtt állhat?

Az ATP-világbajnokság címvédője, Jannik Sinner visszalépett a versenytől, térdsérülése miatt ugyanis a júliusban megnyert wimbledoni torna óta nem játszhatott tétmérkőzést, ezért csak nézőként figyeli a torinói viadalt. Az olasz teniszező új edzővel, a Darren Cahillt váltó Magnus Normannel vág majd neki a 2027-es évnek, ám úgy tűnik, terveivel ellentétben az Australian Openen még nem lehet ott.

Az ötszörös GS-bajnok Sinnert már több orvos is megvizsgálta, a felépülése mégsem úgy halad, ahogy kéne. Ennek következtében helyi sajtóhírek szerint az Egyesült Államokba szeretne utazni egy másik térdspecialistához, és szükség esetén műtétnek is alávetheti magát – úgy tudni, az operáció hónapokkal hosszabb, akár tavasz végéig tartó kihagyást jelentene neki.

Tenisz, ATP-vb, Ivan Lendl-csoport, 3. (utolsó) forduló:

Carlos Alcaraz (spanyol, 2. kiemelt)–Flavio Cobolli (olasz, 5.) 6:4, 6:1

később: