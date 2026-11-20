Edzőként is olyan, mint játékosként volt
A fiatalszabály jelenlegi formáját ellenző Erős Gábor játékosként számos hazai csapatban megfordult, emellett Görögországban és Bulgáriában is légióskodott. Azt már futballistaként eldöntötte, hogy edző lesz belőle, és a hozzáállása és őszintesége a kispadon sem változott meg. – Edzőként is olyan vagyok, mint játékosként, hiszen akkor is szerettem melózni, edzeni. Technikás, karakteres játékos voltam, és igyekeztem mindig mindent kiadni magamból. Az összes csapatomnál csapatkapitány is voltam.
Most is minden mérkőzésen győzni szeretnék, ha pedig nem úgy alakul, akkor el tud gurulni a gyógyszer
– nyilatkozta.