2025 nyarán azért fogadta el a Vasas megkeresését, mert azt látta, hogy a klubnál elindult egy olyan folyamat, amely közel áll hozzá. Úgy véli, a tavalyi NB II-es bajnoki cím és az idei idénykezdet a döntése helyességét igazolja. Azt ugyanakkor állítja, hogy csapatának a mostani bajnokságban a 16 helyett legalább húsz ponttal kéne állnia az adatok és a mutatott játék képe alapján.

A Vasas múlt pénteken a magyar U21-es válogatottal játszott felkészülési találkozót. Erős Gábornak a vasárnapi lesz a 49. tétmérkőzése az angyalföldi kispadon, az eddigi 48-ból 28-at megnyert a csapata. A jelenlegi évadra egyértelmű a tréner célja: az NB I-ben az első hat között végezni, valamint eljutni a Magyar Kupa döntőjéig. Utóbbi eléréséhez még három sikerre van szükség, először februárban a harmadosztályú ESMTK ellen.

NB I, 14. forduló:

szombat:

Puskás Akadémia FC–MTK Budapest 13.30

Újpest FC–Kisvárda Master Good 16.00

Ferencvárosi TC–ETO FC 18.30

vasárnap: