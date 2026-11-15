Djokovicsék nyomában: a magyar tenisz a világ élmezőnyébe került

Magyarország a férfitenisz elitjében

Bő hatvanmillió férfi teniszezik a földkerekségen, és tizenkét olyan ország van a világon, amelynek jelenleg több mint két játékosa szerepel az ATP-világranglista első száz helyezettje közt. Az Egyesült Államok, Franciaország és Argentína kiemelkedik, mellettük Olaszországnak és Spanyolországnak van legalább öt férfi teniszezője a top 100-ban. Ami a szomszédos államokat illeti, egyedül Szerbiának van ott több (három) Magyarországnál, és csak a horvátok tudnak még két sportolót felvonultatni a legjobbak között. Szlovákiának egy van, Ausztriának, Romániának, Szlovéniá­nak és Ukrajnának még annyi sincsen.

Európa-szerte 18 ország van, ahol többen laknak, mint hazánkban, de közülük csak nyolcban „körözik le” Marozsán és Piros kettősét, vagyis a maradék tíz nemzetből szintén maximum két-két versenyző van a top 100-ban. Ráadásul Szerbián kívül nincs is olyan ország az egész világon, amelynek népessége kisebb Magyarországnál, és több mint két játékost ad az elitbe. A legsikeresebb nemzetek közül Svájc és Svédország is a vert mezőnyben van, míg Novak Djokovicsékkal szemben aligha szégyen alulmaradni. Pláne, hogy Fucsovics felépülése esetén a szerbeket is utolérhetné a magyar teniszsport.