Djokovicsék nyomában: a magyar tenisz a világ élmezőnyébe került

Magyarország a férfitenisz elitjében
Bő hatvanmillió férfi teniszezik a földkerekségen, és tizenkét olyan ország van a világon, amelynek jelenleg több mint két játékosa szerepel az ATP-világranglista első száz helyezettje közt. Az Egyesült Államok, Franciaország és Argentína kiemelkedik, mellettük Olaszországnak és Spanyolországnak van legalább öt férfi teniszezője a top 100-ban. Ami a szomszédos államokat illeti, egyedül Szerbiának van ott több (három) Magyarországnál, és csak a horvátok tudnak még két sportolót felvonultatni a legjobbak között. Szlovákiának egy van, Ausztriának, Romániának, Szlovéniának és Ukrajnának még annyi sincsen.
Európa-szerte 18 ország van, ahol többen laknak, mint hazánkban, de közülük csak nyolcban „körözik le” Marozsán és Piros kettősét, vagyis a maradék tíz nemzetből szintén maximum két-két versenyző van a top 100-ban. Ráadásul Szerbián kívül nincs is olyan ország az egész világon, amelynek népessége kisebb Magyarországnál, és több mint két játékost ad az elitbe. A legsikeresebb nemzetek közül Svájc és Svédország is a vert mezőnyben van, míg Novak Djokovicsékkal szemben aligha szégyen alulmaradni. Pláne, hogy Fucsovics felépülése esetén a szerbeket is utolérhetné a magyar teniszsport.
Új ATP-világbajnokot avathatnak
November utolsó heteiben Olaszországra figyel a teniszvilág, hiszen Torinóban az ATP-világbajnokságra, majd Bolognában a Davis-kupa nyolcas döntőjére kerül sor. A hétfői világranglista Piros mellett a közvetlen élmezőnynek is fontos volt, hiszen az alapján alakult ki a vasárnap (ma) startoló vb nyolcfős névsora. A hazaiak a címvédő Jannik Sinner visszalépése miatt szomorkodhatnak, ám egyesben így is lesz kiért szorítaniuk Flavio Cobolli személyében. Mellette a német Alexander Zverev, a spanyol Carlos Alcaraz és Rafael Jódar, az amerikai Ben Shelton és Frances Tiafoe, a francia Arthur Fils és az orosz Danyiil Medvegyev küzd meg a trófeáért. Közülük csak Zverev és Medvegyev ünnepelhetett már korábban világbajnoki címet.
Az egyik csoportot Zverev, Shelton, Fils és Jódar, a másikat Alcaraz, Medvegyev, Cobolli és Tiafoe alkotják.