Djokovicsék nyomában: a magyar tenisz a világ élmezőnyébe került

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Piros Zsombor lett a tizedik magyar férfi teniszező, aki a világranglista legjobb száz játékosa között szerepel. A 27 éves versenyző a múlt heti pozsonyi menetelésével érte el az álomhatárt, amely több is annál. A Grand Slam-főtáblás részvételek szempontjából is fontos mérföldkő a top 100 elérése Piros Zsombornak, és alig van olyan környező ország, amelyik Magyarországhoz hasonlóan legalább két játékost ad a közvetlen világelitbe. Sőt, Szerbia az egyetlen ország a világon, amelyik úgy ad többet, hogy ott kevesebben laknak.

Wiszt Péter
2026. 11. 15. 5:40
Djokovicsék nyomában: a magyar tenisz a világ élmezőnyébe került
Piros Zsombor Franciaországban zárja kiválóan sikerült évét Fotó: Belga via AFP/Virginie Lefour

Fucsovics és Marozsán sérüléssel bajlódik

Balázs 2021 márciusáig ragadt bent a szűk élmezőnyben, Fucsovics Márton ellenben az elmúlt kilenc évben jóval többször volt benne, mint sem, hiszen 355 olyan hétfő volt, amikor két számjegyű volt a ranglistahelyezése. Az egykori wimbledoni negyeddöntőst még idén április elején is az 51. helyen jegyezték, ám azóta mindössze három találkozót nyert meg, gyakran sérüléssel bajlódott, így jócskán visszaesett.

Marozsán Fábián 2023 júniusában lett az elit tagja, egy hónappal azután, hogy Rómában legyőzte a spanyol Carlos Alcarazt. Azóta kirobbanthatatlan onnan, majdnem három és fél éve folyamatosan a legjobbak mezőnyében található. Ezért is készülhet egymás után a 15. Grand Slam-viadalára Piros Zsombor kortársa, aki októberben szintén megsérült, de még legalább heteken-hónapokon át így sincsen veszélyben a helye.

Magyarország a férfitenisz elitjében

Bő hatvanmillió férfi teniszezik a földkerekségen, és tizenkét olyan ország van a világon, amelynek jelenleg több mint két játékosa szerepel az ATP-világranglista első száz helyezettje közt. Az Egyesült Államok, Franciaország és Argentína kiemelkedik, mellettük Olaszországnak és Spanyolországnak van legalább öt férfi teniszezője a top 100-ban. Ami a szomszédos államokat illeti, egyedül Szerbiának van ott több (három) Magyarországnál, és csak a horvátok tudnak még két sportolót felvonultatni a legjobbak között. Szlovákiának egy van, Ausztriának, Romániának, Szlovéniá­nak és Ukrajnának még annyi sincsen.

Európa-szerte 18 ország van, ahol többen laknak, mint hazánkban, de közülük csak nyolcban „körözik le” Marozsán és Piros kettősét, vagyis a maradék tíz nemzetből szintén maximum két-két versenyző van a top 100-ban. Ráadásul Szerbián kívül nincs is olyan ország az egész világon, amelynek népessége kisebb Magyarországnál, és több mint két játékost ad az elitbe. A legsikeresebb nemzetek közül Svájc és Svédország is a vert mezőnyben van, míg Novak Djokovicsékkal szemben aligha szégyen alulmaradni. Pláne, hogy Fucsovics felépülése esetén a szerbeket is utolérhetné a magyar teniszsport.

Új ATP-világbajnokot avathatnak

November utolsó heteiben Olaszországra figyel a teniszvilág, hiszen Torinóban az ATP-világbajnokságra, majd Bolognában a Davis-kupa nyolcas döntőjére kerül sor. A hétfői világranglista Piros mellett a közvetlen élmezőnynek is fontos volt, hiszen az alapján alakult ki a vasárnap (ma) startoló vb nyolcfős névsora. A hazaiak a címvédő Jannik Sinner visszalépése miatt szomorkodhatnak, ám egyesben így is lesz kiért szorítaniuk Flavio Cobolli személyében. Mellette a német Alexander Zverev, a spanyol Carlos Alcaraz és Rafael Jódar, az amerikai Ben Shelton és Frances Tiafoe, a francia Arthur Fils és az orosz Danyiil Medvegyev küzd meg a trófeáért. Közülük csak Zverev és Medvegyev ünnepelhetett már korábban világbajnoki címet.

Az egyik csoportot Zverev, Shelton, Fils és Jódar, a másikat Alcaraz, Medvegyev, Cobolli és Tiafoe alkotják.

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