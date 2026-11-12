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Szabalenka edzőváltást jelentett be, miután sorozatban 11 játékot elveszített a vb-n

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Sorozatban 11 játékot veszített el a fehérorosz teniszező, Arina Szabalenka, így két szettben kikapott a Roland Garros női bajnokától. Mirra Andrejeva az újabb sikerével bejutott az Indian Wellsben zajló világbajnokság (WTA Finals) elődöntőjébe. Az előzetesen a torna topfavoritjának tekintett Szabalenka a vereség után közölte: a fizioterapeutája és az ütőpartnere után az edzői stábjában eddig szereplő Max Mirnyire sem számít már.

Wiszt Péter
2026. 11. 12. 16:51
Szabalenka edzőváltást jelentett be, miután sorozatban 11 játékot elveszített a vb-n
Szabalenka jól kezdett, mégis simán kikapott Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman
Mirra Andrejeva jó formában teniszezik az Egyesült Államokban
Mirra Andrejeva jó formában teniszezik az Egyesült Államokban. Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman

Újabb változás Szabalenka edzői stábjában

Arina Szabalenka elismerte, hogy ellenfele jól teniszezett, ám egyben haragudott is magára, és kell neki idő ahhoz, hogy kiheverje a súlyos vereséget. Arra a kérdésre, hogy az edzői helyében mit mondana neki, nevetve, de keményen válaszolt: – Micsoda kib***ott lúzer vagy! De azért csak folytasd tovább, jól csinálod. Attól, hogy ma nem mentek jól a dolgok, még nem jelenti azt, hogy holnap is így lesz – mondta Szabalenka, aki hisz benne, hogy bármilyen nehézségen képes túljutni. Az önbizalma a helyén van, a térde viszont még nem gyógyult meg teljesen, bár elmondása alapján jobb állapotban van, mint néhány nappal korábban.

Az edzői stábjával kapcsolatban mégsem ez a kijelentés volt a legmeglepőbb a tavalyi vb-döntőstől, hanem az, hogy 

az Andrejeva elleni vereség után közölte, hogy Max Mirnyi már nem dolgozik a csapatában. 

A vegyes párosban olimpiai és Grand Slam-bajnok Mirnyi tavaly augusztus óta segítette Szabalenka felkészülését, azon belül is elsősorban a röptejátékát. A vezetőedző egyelőre továbbra is marad Anton Dubrov, ám mint a fehérorosz teniszezőnő elmondta, a fizioterapeutájának és az ütőpartnerének személye is kicserélődött, és hamarosan más változások is várhatóak az edzői stábban.

A vb szombati elődöntőjében Andrejeva ellenfele a másik csoport második helyezettje lesz majd. A nyolcfős mezőnyből ketten – Szvitolina és Gauff – vannak, akik korábban nyertek már világbajnoki címet. Az elmúlt 11 WTA Finals mindegyikén különböző játékos diadalmaskodott egyesben.

WTA Finals, egyes, 2. forduló:

1. csoport:

  • Linda Nosková (cseh, 8. a világranglistán)–Coco Gauff (amerikai, 4.) 6:3, 6:3
  • Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 10.) 6:2, 7:5
  • Az állás: 1. (és már biztosan elődöntős) Nosková 2 győzelem, 2. Pegula 1, 3. Gauff 1, 4. Kosztyuk 0.

2. csoport:

  • Mirra Andrejeva (orosz, 3.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.) 6:4, 6:0
  • Elina Szvitolina (ukrán, 6.)–Karolina Muchová (cseh, 7.) 3:6, 6:2, 6:2
  • Az állás: 1. (és már biztosan elődöntős) Andrejeva 2 győzelem, 2. Szabalenka 1, 3. Szvitolina 1, 4. Muchová 0.

 

világbajnokságMirra AndrejevaWTA Finalstenisz-vbWTA-vbArina SzabalenkaSzóljon hozzá!

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