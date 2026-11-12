Szabalenka edzőváltást jelentett be, miután sorozatban 11 játékot elveszített a vb-n

Mirra Andrejeva jó formában teniszezik az Egyesült Államokban. Fotó: Getty Images via AFP/Matthew Stockman

Újabb változás Szabalenka edzői stábjában

Arina Szabalenka elismerte, hogy ellenfele jól teniszezett, ám egyben haragudott is magára, és kell neki idő ahhoz, hogy kiheverje a súlyos vereséget. Arra a kérdésre, hogy az edzői helyében mit mondana neki, nevetve, de keményen válaszolt: – Micsoda kib***ott lúzer vagy! De azért csak folytasd tovább, jól csinálod. Attól, hogy ma nem mentek jól a dolgok, még nem jelenti azt, hogy holnap is így lesz – mondta Szabalenka, aki hisz benne, hogy bármilyen nehézségen képes túljutni. Az önbizalma a helyén van, a térde viszont még nem gyógyult meg teljesen, bár elmondása alapján jobb állapotban van, mint néhány nappal korábban.

Az edzői stábjával kapcsolatban mégsem ez a kijelentés volt a legmeglepőbb a tavalyi vb-döntőstől, hanem az, hogy

az Andrejeva elleni vereség után közölte, hogy Max Mirnyi már nem dolgozik a csapatában.

A vegyes párosban olimpiai és Grand Slam-bajnok Mirnyi tavaly augusztus óta segítette Szabalenka felkészülését, azon belül is elsősorban a röptejátékát. A vezetőedző egyelőre továbbra is marad Anton Dubrov, ám mint a fehérorosz teniszezőnő elmondta, a fizioterapeutájának és az ütőpartnerének személye is kicserélődött, és hamarosan más változások is várhatóak az edzői stábban.

A vb szombati elődöntőjében Andrejeva ellenfele a másik csoport második helyezettje lesz majd. A nyolcfős mezőnyből ketten – Szvitolina és Gauff – vannak, akik korábban nyertek már világbajnoki címet. Az elmúlt 11 WTA Finals mindegyikén különböző játékos diadalmaskodott egyesben.

WTA Finals, egyes, 2. forduló:

1. csoport:

Linda Nosková (cseh, 8. a világranglistán)–Coco Gauff (amerikai, 4.) 6:3, 6:3

Jessica Pegula (amerikai, 5.)–Marta Kosztyuk (ukrán, 10.) 6:2, 7:5

Az állás: 1. (és már biztosan elődöntős) Nosková 2 győzelem, 2. Pegula 1, 3. Gauff 1, 4. Kosztyuk 0.

2. csoport: