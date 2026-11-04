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Novak Djokovics napja tökéletesen indult, de többszörös bukás lett belőle

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Elveszítette első mérkőzését világelsőként a német Alexander Zverev, aki a párizsi kemény pályás férfitenisztorna 2. fordulójában az olasz Lorenzo Musettitől kapott ki 7:6 (7-5), 6:2-re. A szerb Novak Djokovics szintén nem jutott a nyolcaddöntőbe, hiszen bár a papírforma alapján hirtelen jó esélye lett volna az elődöntőbe kerülésre – amire szüksége lett volna a világbajnoki indulás kiharcolásához –, ezt nem használta ki, és a veresége következtében lemarad a vb-ről.

Wiszt Péter
2026. 11. 04. 18:06
Novak Djokovics napja tökéletesen indult, de többszörös bukás lett belőle
Djokovics Vacherot után Hijikatával játszott Párizsban Fotó: AFP/Damien Meyer
Alexander Zverev kikapott Lorenzo Musettitől a párizsi ATP 1000-es mestertornán
Alexander Zverev kikapott Lorenzo Musettitől a párizsi ATP 1000-es mestertornán. Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin

Alakul az ATP Finals mezőnye

A Párizsban és a vb-n is címvédő Jannik Sinner (2.) sérülés okozta visszalépésével Zverev mellett a spanyol Carlos Alcaraz (3.), az amerikai Ben Shelton (4.), az orosz Danyiil Medvegyev (5.), az olasz Flavio Cobolli (6.) és a francia Arthur Fils (7.) is már biztosan indulásra jogosult az ATP Finalson. A maradék két helyre még négyen pályáznak – De Minaur és Djokovics már nem –: a spanyol Rafael Jódar (10.), valamint három amerikai játékos: Frances Tiafoe (8.), Taylor Fritz (12.) és Tommy Paul (14.).

Közülük Tiafoe és Jódar is kiesett már Párizsban, Fritz és Paul is versenyben van még, vagyis ők előzhetnek előbbi két teniszező kárára.

 

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