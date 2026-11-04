Novak Djokovics napja tökéletesen indult, de többszörös bukás lett belőle

Alexander Zverev kikapott Lorenzo Musettitől a párizsi ATP 1000-es mestertornán. Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin

Alakul az ATP Finals mezőnye

A Párizsban és a vb-n is címvédő Jannik Sinner (2.) sérülés okozta visszalépésével Zverev mellett a spanyol Carlos Alcaraz (3.), az amerikai Ben Shelton (4.), az orosz Danyiil Medvegyev (5.), az olasz Flavio Cobolli (6.) és a francia Arthur Fils (7.) is már biztosan indulásra jogosult az ATP Finalson. A maradék két helyre még négyen pályáznak – De Minaur és Djokovics már nem –: a spanyol Rafael Jódar (10.), valamint három amerikai játékos: Frances Tiafoe (8.), Taylor Fritz (12.) és Tommy Paul (14.).