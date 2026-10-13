Meghökkentő különbség Alcaraz és Zverev között: mi kellett az év végi világelsőséghez?

Az olasz még mindig vezeti a hivatalos ATP-világranglistát, de mivel már bejelentette, hogy nem versenyez többet idén, az évi végi rangsorban csak a 2026-ban megszerzett 7950 pont lesz a neve mellett – ezzel jó eséllyel második lesz Zverev mögött –, a többit fokozatosan elveszíti.

Alcaraz a matematikai esélyét Zverev befogására hétfőn veszítette el, amikor Sanghajban váratlan vereséget szenvedett a belga Zizou Bergs ellen.

Zverev győzelemmel ünnepelt

Alexander Zverev az év végi világelsőség biztossá válása után sem lassított, szoros csatában legyőzte a kazah Alekszandr Bublikot, s bejutott a sanghaji negyeddöntőbe.

QUARTER-FINAL NO. 120 🤯 The soon-to-be World. No. 1 enters the last 8 in Shanghai after a 7-6 4-6 7-6 win over Bublik! @AlexZverev #RolexShanghaiMasters https://t.co/C6G9LuCIA9 — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2026

– Fantasztikus idényem volt a párizsi és New York-i győzelemmel. Az, hogy világelsőként zárom az évet, valóra vált álom. Rengeteg munkát és energiát fektettem be, hogy elérjem ezt a célt, különösen azóta, hogy visszatértem a bokasérülésemből – utalt vissza Zverev a fentebb említett 2022-es sérülésére, majd hozzátette:

Szeretném stílusosan befejezni az idényt.

Zverev novemberben fogja átvenni a vezetést az ATP-rangsorban, Boris Becker után második németként áll majd a férfiak világranglistájának élére, de egyben eléri azt is, amit az előd nem tudott: ATP-világelsőként zárja majd az évet.