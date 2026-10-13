Meghökkentő különbség Alcaraz és Zverev között: mi kellett az év végi világelsőséghez?

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Bár még több fontos tenisztorna hátra van a 2026-os idényből, Sanghajban eldőlt, hogy az évet Alexander Zverev zárja férfi világranglista élén. Zverev idén a Roland Garros és a US Open bajnoka lett, a másik két Grand Slam-torna győztese, Jannik Sinner (Wimbledon) és Carlos Alcaraz (Australian Open) pedig sérülések miatt túl keveset játszott ahhoz, hogy a teljes évet nézve felvegye vele a versenyt. Külön érdekesség, hogy Zverev úgy biztosította be az év végi éllovas pozíciót, hogy eddig egyetlen pillanatra sem volt ATP-világelső.

Koczó Dávid
2026. 10. 13. 16:46
Alexander Zverev Sanghajban bebiztosította: ő lesz az év végi világelső Fotó: AFP/Hector Retamal

Az olasz még mindig vezeti a hivatalos ATP-világranglistát, de mivel már bejelentette, hogy nem versenyez többet idén, az évi végi rangsorban csak a 2026-ban megszerzett 7950 pont lesz a neve mellett – ezzel jó eséllyel második lesz Zverev mögött –, a többit fokozatosan elveszíti.

Alcaraz a matematikai esélyét Zverev befogására hétfőn veszítette el, amikor Sanghajban váratlan vereséget szenvedett a belga Zizou Bergs ellen.

Zverev győzelemmel ünnepelt

Alexander Zverev az év végi világelsőség biztossá válása után sem lassított, szoros csatában legyőzte a kazah Alekszandr Bublikot, s bejutott a sanghaji negyeddöntőbe.

– Fantasztikus idényem volt a párizsi és New York-i győzelemmel. Az, hogy világelsőként zárom az évet, valóra vált álom. Rengeteg munkát és energiát fektettem be, hogy elérjem ezt a célt, különösen azóta, hogy visszatértem a bokasérülésemből – utalt vissza Zverev a fentebb említett 2022-es sérülésére, majd hozzátette:

Szeretném stílusosan befejezni az idényt.

Zverev novemberben fogja átvenni a vezetést az ATP-rangsorban, Boris Becker után második németként áll majd a férfiak világranglistájának élére, de egyben eléri azt is, amit az előd nem tudott: ATP-világelsőként zárja majd az évet.

 

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