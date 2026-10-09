Djokovics sorozata lezárult, a meglepő megszólalása Sinner döntésére lehet válasz

A másik három játékos Grand Slam-trófeával is büszkélkedhet, Hurkacz pályafutásának csúcsát két ATP 1000-es tornagyőzelem jelenti, a másodikat éppen Sanghajban aratta 2023-ban, azóta viszont először tudott visszatérni a kínai helyszínre, ahol így nyolcmeccses győzelmi sorozatnál jár.

Djokovics indulna az ATP-vb-n, Sinner kihagyja

Néhány hét múlva Djokovics járhat hasonló cipőben, mint Sanghajban Hurkacz. A szerb klasszis legutóbb 2023-ban nyerte meg az évzáró ATP-világbajnokságot, s lett Federert lehagyva egyedül csúcstartó hét sikerével. Úgy tűnt, ezzel Djokovics el is érte a tornán, amit akart, sem 2024-ben, sem tavaly nem indult el az ATP-vb-n, noha mindkétszer kvalifikált a nyolc fős elitmezőnybe.