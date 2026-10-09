Djokovics sorozata lezárult, a meglepő megszólalása Sinner döntésére lehet válasz

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Pekingi tornagyőzelme után Novak Djokovics a sanghaji ATP 1000-es tenisztornán már az első mérkőzését elveszítette, 6:4, 6:3-ra győzte őt le a lengyel Hubert Hurkacz. Djokovics a vereség ellenére bízik az évzáró ATP-vb-részvétel kiharcolásában, míg Hurkacz azt ünnepelheti, hogy Roger Federer és Rafael Nadal skalpja mellé megszerezte a szerb legendáét is.

Koczó Dávid
2026. 10. 09. 16:53
Hubert Hurkacz nyolc vereség után Sanghajban végre nyerni tudott Novak Djokovics ellen, Federer és Nadal skalpja mellé a szerbét is megszerezte Fotó: AFP/Hector Retamal

A másik három játékos Grand Slam-trófeával is büszkélkedhet, Hurkacz pályafutásának csúcsát két ATP 1000-es tornagyőzelem jelenti, a másodikat éppen Sanghajban aratta 2023-ban, azóta viszont először tudott visszatérni a kínai helyszínre, ahol így nyolcmeccses győzelmi sorozatnál jár.

Djokovics indulna az ATP-vb-n, Sinner kihagyja

Néhány hét múlva Djokovics járhat hasonló cipőben, mint Sanghajban Hurkacz. A szerb klasszis legutóbb 2023-ban nyerte meg az évzáró ATP-világbajnokságot, s lett Federert lehagyva egyedül csúcstartó hét sikerével. Úgy tűnt, ezzel Djokovics el is érte a tornán, amit akart, sem 2024-ben, sem tavaly nem indult el az ATP-vb-n, noha mindkétszer kvalifikált a nyolc fős elitmezőnybe.

Mindkétszer Jannik Sinner nyerte meg a trófeát, az egyelőre még világelső olasz viszont nemrég bejelentette: térdsérülése miatt úgy döntött, idén már nem versenyez. Talán Djokovics megérezte az esélyt, mert ő viszont visszatérne az ATP-világbajnokságra.

– Szeretnék játszani a vb-n, előtte viszont csak Párizsban tervezek játszani, remélhetőleg ott jó eredményre leszek képes – fedte fel idei programját a Hurkacz elleni vereség után Djokovics. Sanghaj mellett még a párizsi ATP 1000-es verseny kínálja a legtöbb ranglistapontot idén, a szerb a vb-kvalifikáció határán fog táncolni.

Ki játszhat az ATP-vb-n?

Biztos kijutó

  • Alexander Zverev
  • Carlos Alcaraz
  • Ben Shelton

Sanghaj előtt kijutásra állt

  • Flavio Cobolli
  • Frances Tiafoe
  • Arthur Fils
  • Danyiil Medvegyev
  • Novak Djokovics

A korai sanghaji búcsújával a szerb biztosra veheti, hogy átmenetileg kicsúszik a top 8-ból, még úgy is, hogy az idei rangsorban egyébként második Sinnerrel nem kell számolni.

 

Novak DjokovicsteniszJannik SinnerATP-világbajnokságHubert HurkaczSzóljon hozzá!

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