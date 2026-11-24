Merész célt tűzött ki a kézilabdaszövetség a női válogatottnak a decemberi Eb-re
A magyar női kézilabda-válogatott előtt óriási feladat áll a december 3-án kezdődő Európa-bajnokságon. Golovin Vlagyimir csapata két évvel ezelőtt bronzémet nyert a női kézilabda Európa-bajnokságon, most pedig a legjobb nyolc közé jutást tűzte ki célul a magyar szövetség vezetése.
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