Újra Szenegál lett a 2026-os labdarúgó Afrika Kupa győztese
A szenegáli labdarúgó-válogatott a Nemzetközi Sportdöntőbíróság ítélete után újra Afrika Kupa-győztesnek mondhatja magát. Marokkó megint vesztett, s ezúttal már nincs újabb fórum, ahol folytatódhatna a jogi háború.
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