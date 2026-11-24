A kétféle adózási megoldás közötti választás azonban továbbra is körültekintést igényel. Az adóalap-csökkentés ugyanis nemcsak a társasági adóban, hanem a helyi iparűzési adóban és az innovációs járulékban is megtakarítást eredményezhet, míg a közvetlen adókedvezmény a fizetendő társasági adót mérsékli, és bizonyos feltételekkel pénzben is visszaigényelhető.

A középvállalkozásoknak is többet kell fizetniük

Az innovációs járulék emelése már nem kizárólag a legnagyobb vállalatokat érinti: a fizetési kötelezettség a középvállalkozásokra is kiterjed. A mérték 0,3-ról 0,5 százalékra nő, ami változatlan járulékalap mellett közel 67 százalékos tehernövekedést jelent.

A vállalkozások kiadásait további változások is növelhetik. 2027-től jelentősen emelkedik a 120 kilowatt feletti céges személygépkocsik adója, és szűkül a gépjárműadó beszámításának lehetősége.

A legalább 250 főt foglalkoztató munkáltatóknál pedig a rehabilitációs hozzájárulás egy hiányzó munkavállalóra jutó éves összege is emelkedik: a minimálbér kilencszerese helyett a létszámtól függően annak 11–15-szöröse lesz.

„A vállalkozásoknak még az év vége előtt érdemes áttekinteniük a 2027-re várható adóterheiket, valamint a beruházásaikhoz és kutatás-fejlesztési tevékenységükhöz kapcsolódó kedvezményeket. Az új szabályok ugyanis nemcsak a fizetendő adó összegét befolyásolják, hanem azt is, hogy a cégek milyen kedvezményeket tudnak ténylegesen kihasználni” – mondta Bagdi Lajos, a Niveus partnere.

Két tucat emelés

A Niveus elemzése nem sorolta fel az összes változást, nem úgy a Fidesz, amely egyenesen 26 adóemelő lépést azonosított. Hogy ezeknek milyen hatása lehet, arról ebben a cikkünkben számoltunk be.