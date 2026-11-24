A BBC becslése szerint Infantino magángépes repülései 1673 tonna szén-dioxid-kibocsátással jártak. Ez az Európai Unió adatai alapján körülbelül 252 ember teljes éves átlagos kibocsátásának felel meg. Freddie Daley, a Cool Down Sport for Climate Action Network képviselője élesen bírálta a FIFA-elnök magatartását. Szerinte Infantino utazási szokásai jól tükrözik a FIFA környezetvédelmi hozzáállását, amelyet a szervezet vezetése alatt a fenntarthatóság teljes figyelmen kívül hagyása jellemez. A FIFA korábban több környezetvédelmi vállalást is tett, ám a kritikusok szerint ezekből kevés valósult meg.

A FIFA szóvivője a BBC megkeresésére hangsúlyozta: a FIFA elnökének törvényi és szervezeti kötelezettsége, hogy jó kapcsolatokat ápoljon a 211 tagszövetséggel, a kontinentális konföderációkkal, politikai szervezetekkel és nemzetközi intézményekkel. Hozzátette, hogy Infantino rendszeresen utazik a FIFA rendezvényeire, és igyekszik minél több tagszövetséget személyesen is felkeresni. A szövetség szerint minden utazás megfelel a hatályos szabályoknak, a FIFA pénze pedig a tagszövetségeket illeti.