Sem Varga Barnabás, sem Vitális Milán nem tudott segíteni a comói BL-meccsen
Az ötödik fordulót rendezték meg kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Magyar szempontból a Como–AEK Athén meccsre figyeltünk, a görög csapatban kezdőként lépett pályára Vitális Milán, míg Varga Barnabás a kispadon kezdett. Szintén a kezdőcsapatban találta magát az RB Leipzig együttesében Willi Orbán. Az AEK Athén 1-0-ra kikapott, a Lipcse viszont 3-1-re nyert hazai pályán a Lens ellen. A félidőben még egygólos hátrányban lévő Real Madrid végül simán legyőzte a holland PSV Eindhovent.
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