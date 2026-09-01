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Botrány a G20-csúcson az amerikai döntés miatt

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Botrány a G20-csúcson az amerikai döntés miatt

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Az orosz pénzügyminisztert is meghívták a G20-találkozóra, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tárgyalt is Anton Sziluanovval. Az amerikai döntés miatt azonban kisebb botrány tört ki a csúcson, közös fotó sem készülhetett.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 01. 8:58
G20-találkozó Fotó: - Forrás: US Treasury Department
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Lars Klingbeil német pénzügyminiszter most újságíróknak elmondta, hogy világossá tette, „hogy nem fog csoportképet készíteni az orosz pénzügyminiszterrel”, megjegyezve, hogy ilyen fotóra az elmúlt években nem került sor. Klingbeil azt mondta, hogy más európai tisztviselőkkel egyeztette álláspontját.

Az európaiak egységes megközelítése végül azt jelentette, hogy a csoportképre az orosz pénzügyminiszter és az orosz delegáció nélkül került sor 

– mondta.

Andrzej Domanski lengyel pénzügyminiszter a Reutersnek elmondta, hogy nem örül annak, hogy Oroszország képviselteti magát, bár elismeri a G20-as országok vendéglátóinak jogát vendégek meghívására.

Nem bízunk Oroszországban. Folyamatosan hazudnak, és nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, amikor velük tárgyalunk

– mondta a Reutersnek adott interjúban, hangsúlyozva, hogy Oroszország az agresszor az Ukrajnával folytatott konfliktusban. „Számomra nagyon nehéz lenne bármilyen párbeszédet folytatni Oroszországgal” – tette hozzá. 

Borítókép: G20-találkozó (Fotó: AFP)

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