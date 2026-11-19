A hatóságok október 21-én adtak ki elfogatóparancsot Stofa és Matolcsy Ádám ellen, majd október 27-én európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsátottak. Mindkettőjüket a jegybanki vagyonkezeléshez kapcsolódó, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt keresik.

Az MNB-ügyben időközben Matolcsy György volt jegybankelnököt is letartóztatták. A Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön kezdeményezte a letartóztatásának meghosszabbítását.

A 24.hu beszámolója szerint a honvédelmi tárca háttérintézménye egy másik, 731 millió forintos bútorbeszerzési szerződést is kötött, ezúttal a Szentgyörgyi Gábor érdekeltségébe tartozó IMG Office Kft.-vel és konzorciumi partnerével, a Garzon Novum Kft.-vel. Szentgyörgyi korábban ifjabb Orbán Győző birkózótársa volt.