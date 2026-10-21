Matolcsy Ádám ellen körözést adtak ki
Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Matolcsy Ádám ellen az MNB-ügyben - olvasható a police.hu oldalon. Édesapját, a volt jegybankelnök Matolcsy Györgyöt két társával együtt már őrizetbe vették gazdasági csalás gyanújával.
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