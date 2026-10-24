Megszólalt Matolcsy Ádám korábbi üzlettársa: tagadja, hogy köze lenne a jegybanki vagyon ügyeihez
Tagadja, hogy bármilyen szerepe lett volna a Matolcsy György letartóztatásához vezető, jegybanki alapítványi vagyont érintő ügyletben Száraz István, Matolcsy Ádám korábbi üzlettársa – számolt be a Telex. A vállalkozó azt állítja, hogy nem vett részt a 2025. február 28-i vitatott értékpapírügylet előkészítésében és végrehajtásában, arra senkinek nem adott utasítást, sőt a tranzakcióról is csak a sajtóból értesült. Száraz szerint már 2024 májusában elvesztette érdemi befolyását a Quartz Befektetési Alapkezelő felett.
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