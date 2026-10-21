MNB-ügy: két személy ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki
Nemcsak Matolcsy Györgyöt, hanem két másik személyt is őrizetbe vett és meggyanúsított az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség – derült ki a hatóság közleményéből. A főügyészség azt is írta, hogy két embert érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta.
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